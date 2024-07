Traffico, al via l’esodo l’estivo: quando conviene partire

Siamo arrivati all’ultimo weekend di luglio, il primo vero weekend di partenze per questa calda estate 2024. E proprio per questo fine settimana sono previste code e su tutta la rete autostradale. Allora quando conviene partire per non trovarsi imbottigliati nel traffico?

Traffico, al via l’esodo l’estivo

La maggior parte degli italiani non vede l’ora che arrivi l’estate per andare in ferie e godersi un pò di meritato riposo. Per questo weekend sono previste temperature di fuoco con città da bollino rosso che sfiorano i 38 gradi. E on c’è cosa peggiore di rimanere in auto, in coda sulle autostrade sotto il sole cocente. Pertanto si stima che durante il fine settimana circa 700.000 veicoli percorreranno le autostrade A4 Padova-Venezia, A4 Passante di Mestre, A57 Tangenziale di Mestre e Raccordo Marco Polo. La giornata peggiore per mettersi in viaggio sarà sicuramente quella di venerdì 26 dove sono previsti oltre 250mila veicoli in transito in direzione del litorale. Anche per la giornata di sabato la situazione sarà più o meno la stessa. (continua dopo la foto)

Bollino rosso

Il traffico si prevede intenso già a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 25 luglio 2024, con una circolazione destinata a peggiorare nel pomeriggio di domani, quando scatterà anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 16:00 di venerdì alle 22:00. La situazione dovrebbe migliorare leggermente nel pomeriggio che è stato valutato da bollino giallo, ma la situazione è destinata a peggiorare. Domenica 28 luglio è previsto traffico molto intenso, con una circolazione con un bollino rosso per l’intera giornata. I picchi di afflusso sono previsti soprattutto nel pomeriggio, quando si registreranno i rientri verso le grandi città, e il traffico sarà ulteriormente sostenuto. Allora qual è la giornata migliore per partire? (continua dopo la foto)

Quando conviene partire

Come sempre, i momenti peggiori per partire nel prossimo weekend, saranno proprio gli orari in cui gli automobilisti intercetteranno i maggiori flussi di auto che partono dalle città o rientrano. Nello specifico, si rischierà maggiormente di rimanere bloccati nel traffico durante la mattinata di venerdì 26, durante il pomeriggio di sabato 27 e soprattutto di domenica 28, quando la maggior parte delle persone si rimetterà in viaggio, di ritorno a casa in vista dell’inizio della nuova settimana. Dunque secondo questo bollettino i momenti migliori per partire sono sicuramente quelli serali o alle prime luci dell’alba.

Per restare aggiornati in tempo reale sulle condizioni del traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S, le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. Poi c’è sempre Autostrade per l’Italia è tra i canali più noti e affidabili.