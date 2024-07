Giovedì 25 luglio 2024, una nave petroliera che trasportava 1,4 milioni di litri di olio combustibile è affondata nel mare facendo fuoriuscire il suo carico. Sono ore drammatiche in cui sale la preoccupazione per l’ecosistema marino e per il personale di bordo. Le autorità si sono messe all’opera per contenere il disastro e per mettere in salvo l’equipaggio. Cosa sappiamo finora. (Continua a leggere dopo la foto…)

Petroliera si ribalta e affonda nelle Filippine

Le immagini video, riprese dalla Guardia costiera durante il sorvolo in elicottero, sono impressionanti e mostrano la nave petroliera di grandi dimensioni mentre affonda inesorabilmente nel mare delle Filippine. Un piccolo gommone di salvataggio affronta le onde altissime dirigendosi verso l’imbarcazione ormai quasi completamente sommersa. L’evento si configura come l’ennesimo disastro ambientale che ha colpito gli oceani causando un impatto devastante sugli ecosistemi marini e sulle comunità costiere. (Continua a leggere dopo la foto…)

Carico d’olio disperso in mare

La petroliera battente bandiera filippina e carica di 1,4 milioni di litri di olio combustibile industriale, si è “capovolta e affondata” al largo di Manila. L’imbarcazione MT Terra Nova si stava dirigendo verso la città centrale di Iloilo quando è affondata nelle prime ore del mattino a circa sette chilometri dalla costa di Limay, nella provincia di Bataan. Le prime informazioni sono arrivate da un rapporto fornito della guardia costiera filippina che sta monitorando la situazione.

Le autorità locali stanno cercando di contenere la fuoriuscita di olio, e sono stati mobilitati anche i team di protezione ambientale marino per prevenire un potenziale disastro ecologico. Le operazioni di salvataggio, non ancora concluse, sono state rivolte ai membri dell’equipaggio dell’imbarcazione.

