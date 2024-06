Calciomercato Milan, il club arabo Al Hilal pronto a pagare 175 milioni per Leao – L’interesse dell’Arabia Saudita per Rafael Leao non è certo una novità, ma ora spunta l’offerta. L’Al Hilal di Neymar, Milinkovic-Savic e Koulibaly pare sia disposto a pagare la clausola da 175 milioni di euro per “rubare” il campione al Milan. (continua a leggere dopo le foto)

Come scrive “Sport Mediaset”, nessuno dubita che l’Al Hilal abbia le disponibilità economiche per pagare la clausola di Leao, bisogna però capire cosa ne pensa il giocatore. Ora l’interesse del calciatore sembra tutto per gli Europei (e giustamente, verrebbe da dire). Non bisogna poi dimenticare le recenti dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic sui big del Milan: “Maignan, Theo Hernandez e Leao restano con noi. Hanno un contratto e sono felici”. Negli intenti dell’Al Hilal il numero 10 rossonero dovrebbe prendere il posto di Neymar, che sta cercando di recuperare dopo il brutto infortunio. L’indiscrezione è stata ripresa anche da Tuttosport che ha titolato così sulla possibile trattativa: “L’Al-Hilal su Leao? Rafa fa spallucce”. Secondo quanto viene riportato il club arabo, sarebbe pronto a fare un’offerta per il portoghese rossonero, il quale però sarebbe tutt’altro che interessato.