Calcio. Calciomercato Milan, domani l’annuncio su Fonseca, impasse su Zirkzee: c’è anche la Juventus. Le squadre di Serie A sono già a lavoro per preparare le loro nuove formazioni per la stagione 2024/25. Il Milan si sta preparando ad annunciare il nuovo tecnico. Il giorno stabilito sembra essere domani 13 Giugno 2024 attraverso il primo intervento uffiiciale di Zlatan da dirigente. Nel frattempo però anche oggi puntati su Zirkzee, visto che la Juventus sembra voler sferrare il suo attacco sul calciatore olandese. Se i rossoneri vogliono chiudere l’affare dovranno in tempi rapidi giungere a patti con Kia Joorabchian: non basta infatti pagare la clausola che libera il giocatore dal Bologna, sul tavolo ci sono i 15 milioni di commissione chiesti dal suo agente, parte integrante della trattativa. (Continua a leggere dopo le foto)

Complice, dall’altra parte, il dialogo per Douglas Luiz, Cristiano Giuntoli ha avuto modo di discutere con Kia anche di Zirkzee, riprendendo un discorso tenuto sempre sotto traccia ma mai in realtà interrotto. La Juve è insomma pronta a inserirsi, approfittando della fase di impasse rossonera: per il Milan c’è una sola possibilità, ovvero pagare le commissioni richieste. Ora è tutto nelle mani di Cardinale e molto probabilmente la prima conferenza di Ibra non sarà solo l’occasione per l’annuncio di Fonseca.