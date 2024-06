Calcio. Juventus, Motta firma come nuovo allenatore: i piani e il mercato. Thiago Motta è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano, di ruolo centrocampista. Con la Nazionale italiana è diventato vicecampione d’Europa nel 2012. Conclusa la carriera da calciatore, ha intrapreso quella di tecnico. Dopo una breve esperienza con il Genoa (2019), nel 2021-22 ha allenato lo Spezia, con cui ha ottenuto una salvezza in massima serie. Dal 2022 siede sulla panchina del Bologna, con cui nella stagione 2023-2024 ha raggiunto la qualificazione in UEFA Champions League, riportando i felsinei nella massima competizione europea per club dopo 60 anni. Ora per Motta è il tempo di esplorare la panchina bianconera. (Continua a leggere dopo le foto)

È arrivato il giorno di Thiago Motta alla Juventus: anche se l’annuncio ufficiale potrebbe slittare a domani o al limite giovedì, l’allenatore italo-brasiliano firmerà oggi il contratto coi bianconeri fino al 2027 con stipendio da 3,5 milioni di euro più bonus. Definita la questione portiere, con l’arrivo di Di Gregorio a cui farà spazio Szczesny in direzione Arabia, c’è tanto lavoro da fare anche in altre zone del campo. In difesa sembra molto vicino Calafiori mentre a centrocampo c’è qualche ragionamento in più da fare: innanzitutto la questione Rabiot, col Milan pronto a inserirsi, e poi Douglas Luiz per il quale sembrano essere stati fatti grossi passi avanti. Senza contare Koopmeiners, sul quale si potrà affondare con più celerità ora che è divenuta ufficiale la sua assenza da Euro 2024. In attacco da monitorare la questione Chiesa, in scadenza 2025 e che piace alla Roma, non a caso è rispuntato il nome di Berardi.