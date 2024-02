“C’è posta per te”, la notizia inaspettata su Flavia e Gianmarco dopo la puntata – In questa nuova edizione di C’è posta per te 2024 hanno attirato l’attenzione del pubblico Flavia e Gianmarco. I due hanno preso parte a una delle prime puntate del longevo programma di Maria De Filippi. La loro storia d’amore ha tenuto incollati migliaia di telespettatori. Ci sarebbero delle novità: a dare l’annuncio sono stati proprio Flavia e Gianmarco attraverso i social. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “C’è posta per te”, il figlio perdona la madre ma scoppia l’ira del pubblico: la frase choc

Leggi anche: “C’è posta per te”, Luana ama una donna ma la madre non lo accetta: interviene Maria

“C’è posta per te”, la notizia inaspettata su Flavia e Gianmarco dopo la puntata

Era quella di Flavia e Gianmarco l’ennesima storia d’amore finita male raccontata a “C’è posta per te”. I due fidanzati hanno partecipato alla trasmissione di Canale 5 quando gli ospiti in studio erano Stefano De Martino e Sabrina Ferilli. La loro relazione era terminata perché lui aveva tradito lei, che non aveva voluto sentire scuse. La donna aveva deciso di non aprire la busta. Ora, Flavia e Gianmarco, con un video su TikTok, hanno fatto sapere di essere tornati insieme. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “C’è posta per te”, ex protagonista del programma è diventata mamma

Leggi anche: “C’è posta per te”, Mariagrazia e Raffaella vedono il padre dopo 50 anni

“C’è posta per te”, Flavia e Gianmarco fanno un importante annuncio

Flavia e Gianmarco sono tornati a formare una coppia: a dare la notizia al pubblico c’hanno pensato proprio loro sui social, come dicevamo. Un epilogo che qualche spettatore aveva previsto. “No pasa nada”, con questa frase Flavia a “C’è posta per te” aveva attirato l’attenzione del pubblico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva