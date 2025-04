Federica Brignone torna a casa: “Vi dico cosa farò per le Olimpiadi”

Federica Brignone ha lasciato la clinica La Madonnina, dove si è sottoposta con successo a un intervento chirurgico a tibia e perone. La nostra campionessa ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte dei tifosi e dei media all’uscita dalla struttura milanese.

Federica Brignone: “Non so quanto ci vorrà ma non mollo. Olimpiadi? L’importante ora è guarire bene” https://t.co/l8XwwitRID — Repubblica (@repubblica) April 8, 2025

In questo momento difficile Federica ha mostrato il solito coraggio e ha parlato del futuro. Con speranza, certo, ma anche con maturità e consapevolezza: “Olimpiadi Milano-Cortina? Sarò presente solo se potrò competere al meglio delle mie possibilità, ma la priorità ora è guarire bene“, ha detto a chi le chiedeva lumi sulle sue aspettative rispetto all’appuntamento più importante del 2026.

Brignone ha confermato di avere già iniziato il percorso di riabilitazione presso La Madonnina, con l’obiettivo di tornare sugli sci tra fine estate e inizio autunno. “La speranza è quella di rimettermi sugli sci a fine settembre per arrivare pronta all’appuntamento di Milano-Cortina”, ha spiegato la campionessa.

Nonostante la grande motivazione, Brignone ha sottolineato che il recupero sarà un processo graduale e il tempo necessario per tornare ai suoi livelli non è ancora definito. “Non sappiamo quanto ci vorrà. Lavoreremo a step, e da lunedì inizierò la fisioterapia. Poi ci sarà una tac di controllo e, passo dopo passo, stileremo la tabella di marcia“.

L’incidente è arrivato proprio nel momento più felice della sua carriera. Federica, sia pur provata, ha saputo trarre una lezione anche in questa difficile circostanza: “Anche da questa situazione brutta tirerò fuori qualcosa di bello. Non è mai facile affrontare un momento così tosto, ma credo che tutto ciò che accade nella vita sia uno spunto per diventare una persona migliore“.

“Il mio pensiero è vivere giorno per giorno con serenità. So che non sarà un periodo semplice, vivrò tanti alti e bassi, ma ogni piccolo passo in avanti sarà una grande gioia. Ogni passo indietro sarà un momento di scoraggiamento, ma io non sono una che molla. Ho sempre conquistato tutto nella mia vita, e lo farò anche questa volta”.

Brignone ha ricevuto un’incredibile dimostrazione di affetto da parte dei tifosi, che l’hanno aspettata all’uscita dalla clinica. La sciatrice ha anche ammonito chi si è avvicinato troppo: “Non toccatemi la gamba“, ha esclamato. Federica ha poi dedicato qualche minuto ai saluti e alla stampa, prima di lasciare la clinica in sedia a rotelle, accompagnata dalla madre, dal fratello e dallo staff della Fisi.

Il cammino per la completa guarigione è appena iniziato, ma una cosa è certa: Federica Brignone non si arrenderà, e continuerà a lottare con la stessa passione che l’ha sempre contraddistinta in pista. La sua mentalità da campionessa e la sua forza d’animo saranno senza dubbio determinanti per un recupero che si preannuncia complicato, ma non impossibile.

