Brignone vuole bruciare i tempi, ma i medici lanciano un allarme

Federica Brignone ha abituato i suoi tifosi a grandi imprese, ma questa volta la sfida è davvero dura. A 34 anni, con le Olimpiadi invernali in arrivo, l’azzurra si trova ad affrontare il difficile recupero dopo il grave infortunio che l’ha costretta a fermarsi. Come ha dichiarato lei stessa sui social, non sarà facile rialzarsi, ma Federica è una di quelle atlete che non si arrendono facilmente.

Goggia e Ghisalberti si stringono a #Brignone: “Oggi più che mai, forza Fede! Ti aspettiamo in pista”

La notizia dell’infortunio, una frattura scomposta con rottura del crociato, ha fatto tremare non solo i tifosi italiani, ma anche i suoi colleghi, a cominciare dalla grande rivale Sofia Goggia, che non ha esitato a mostrare la sua vicinanza. Un gesto che ha toccato profondamente la Brignone, che ha anche ricevuto il sostegno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a testimonianza dell’affetto e della stima che circondano la campionessa azzurra.

Nonostante le difficoltà, Federica ha già cominciato la fisioterapia, un atteggiamento che fa sperare chi aspetta di ammirarla di nuovo sugli sci. Ha già mosso il ginocchio, ma il cammino è lungo e incerto. A dirlo sono gli stessi medici che la seguono.

Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica della FISI, che ha spiegato come la priorità sia stata data alla parte ossea, vista la grave frattura del piatto tibiale. La situazione del crociato, però, resta molto delicata.

Brignone, il rischio di una nuova operazione

“Ci vorranno sei-sette mesi per vederla sugli sci“, ha aggiunto Panzeri, ma con una sottolineatura importante: “Ogni caso è diverso, Federica ha una storia a sé”. Insomma, non c’è certezza sul recupero, né sul tipo di intervento che sarà necessario per riparare il legamento. E si teme che sarà necessaria una nuova operazione.

I tifosi italiani non smettono di sperare. L’obiettivo è far tornare Federica in pista per le prossime Olimpiadi, un sogno che rimane vivo nonostante le difficoltà. La strada del recupero sarà lunga, ma Brignone ha sempre dimostrato di avere la forza per affrontare qualsiasi ostacolo. Anche se stavolta sarà davvero dura, chi la conosce sa che per lei non c’è mai una sfida troppo grande.

