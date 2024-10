Bologna-Milan, le date possibili per il recupero

Il rinvio di Bologna-Milan a causa del maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna pone la necessità di trovare una nuova data per il recupero. Il CdA della Lega Serie A, dopo aver accolto l’ordinanza del sindaco di Bologna che ha disposto la chiusura dello stadio Dall’Ara, ha deciso di posticipare l’incontro a data da destinarsi.

Quando verrà recuperata Bologna-Milan?

Risponde il presidente della Lega, Casini: "Il mese in cui sarà possibile recuperare la partita è febbraio. Ci sarebbe il giorno di Natale, come ipotesi, ma stiamo valutando. Spostare Verona-Milan? No, perché si entra in uno spostamento a… — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) October 25, 2024

Tra le varie opzioni, si considerano tre possibili finestre nel calendario. Ma in ognuna si riscontrano difficoltà organizzative. La prima ipotesi di recupero si colloca tra il 15 e il 22 dicembre, precisamente nei giorni del 17 o 18. Questa soluzione richiederebbe però la rischedulazione di alcune gare: il Milan, infatti, affronterà il Genoa il 15 dicembre e il Verona il 20, quindi recuperare la partita del Dall’Ara in quei giorni creerebbe problemi di tempistica.

La seconda ipotesi si riferisce a uno slot infrasettimanale tra febbraio e marzo, a condizione che Milan e Bologna non si qualifichino agli ottavi di Champions League. Qualora entrambe le squadre fossero eliminate, si aprirebbe una finestra tra febbraio e marzo per disputare il match, ma resta un’incognita legata ai cammini europei.

Bologna-Milan, si potrebbe slittare ad Aprile

Infine, la terza possibilità è quella del 3 aprile. Anche in questo caso, si presentano complicazioni regolamentari: tra la gara di andata e quella di ritorno, fissata per l’11 maggio, dovrebbero trascorrere almeno otto giornate di campionato, una condizione che non sarebbe possibile rispettare. La data ufficiale del recupero dipenderà dalla valutazione dei vari impegni stagionali, con la Lega impegnata a trovare una soluzione compatibile con il fitto calendario di Serie A.

