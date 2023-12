Belen Rodriguez, la madre rompe il silenzio dopo i fatti choc

L’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In ha lasciato tutti quanti senza parole. La bella argentina ha parlato della fine della sua relazione con Stefano De Martino, il quale non sarebbe riuscito a starle accanto in un momento difficile e soprattutto l’avrebbe anche tradita più volta. Rivelazioni forti che hanno fatto il giro del web. Il suo ex marito ha preferito non commentare la cosa ed è rimasto nel suo. In queste ore a rompere il silenzio dopo l’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In è stata sua madre, Veronica, la quale ha deciso di espriremere il suo punto di vista su tutta questa ingarbugliata storia. (Continua a leggere dopo la foto)

Belen Rodriguez, la madre rompe il silenzio dopo l’intervista a “Domenica In”

Nel corso della puntata di domenica 3 Dicembre 2023 Mara Venier ha ospitato Belen Rodriguez in studio e lei si è soffermata sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino, a causa anche di numerosi tradimenti scoperti da lei. Inoltre, ha ammesso di aver sofferto di depressione e di essere arrivata a pesare meno di 50 chili, quindi è stato necessario il suo ricovero in clinica: “Ho contato 12 donne, alcune le ho anche sentite telefonicamente e mi hanno confermato la storia. Non dormivo più, ho perso tantissimo peso e sono arrivata a 47 kg. Ora sono fuori, ho vinto e sono più tosta che mai”. Poi ha aggiunto che in questo momento così delicato Stefano non le è stato vicino. Ora la bella argentina sembra aver ritrovato il sorriso grazie al suo nuovo compagno Elio Lorenzoni, il quale ha promesso di sposarla una volta giunto il divorzio. Il queste ore la madre di Belen , Veronica Cozzani, ha rotto il silenzio e ha aggiunto dei dettagli su questa brutta vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Il botta e risposta con i followers

Belen Rodriguez è stata ovviamente supportata dalla sua famiglia, in primis dalla madre Veronica, la quale ha inevitabilmente seguito l’intervista televisiva della figlia e ha commentato con i suoi follower su Instagram le parole della showgirl. Ha confermato che si è trattato di un momento difficilissimo e ha voluto sostenere pubblicamente sua figlia, che ora piano piano sta recuperando dopo quella fase molto complicata. La signora Cozzani ha quindi scritto su Instagram, condividendo il video dell’intervento di Belen a Domenica In: “Andiamo figlia mia, tutti possiamo cadere in basso. L’importante è potersi alzare, ti amiamo“. Poi sulle critiche: “Non è vero, parlate senza sapere e questo è triste. Lei ha toccato il fondo, è così, adesso sta bene e questo è importante. Il resto è niente”. C’è anche, tra gli hater, chi ha insinuato che abbia fatto una sceneggiata e a quel punto la mamma di Belen si è arrabbiata.

Una follower ha scritto: “Se è stata male mi dispiace …ma se è tutto un teatrino per i soliti giri di copertine e ospitate, beh mi dispiace anche per questo.. Ora si usa fare queste confessioni in tv ben pagate … lasciatemi essere un po’ perplessa ..una settimana era in barca con Stefano e i bambini ..dopo questa settimana già fotografata con Elio a un matrimonio ..in giro ..in montagna …poi si vocifera stia male, e lì le foto di quel dimagrimento che era solo in quelle foto ..ditemi quel che volete ma io non le credo. Corona ha detto che lei sa prendere per i fondelli la gente, potrebbe aver imparato dal paparazzo”. A quel punto Veronica Cozzani ha aggiunto: “Ma cosa dici? Ma è stato il periodo più brutto della mia vita come per tanti genitori … vedere stare così male i figli!”.