Belen Rodriguez, la confessione choc: cosa si è scoperto

Tra le donne più chiacchierate del momento c’è sicuramente Belen Rodriguez. Lavorativamente parlando la showgirl è rimasta senza contratto dopo aver detto addio a Mediaset e ora sembra in cerca di una nuova avventura. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo l’ennesimo addio all’ex marito Stefano De Martino, sembra aver ritrovato il sereno con una nuova fiamma. In queste ore Gabriele Parpiglia ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con alcuni volti dello spettacolo italiano, tra cui spicca Belen Rodriguez. La confessione choc del suo amico ha lasciato i fan della Rodriguez completamente senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Gabriele Parpiglia contro Belen Rodriguez: confessione choc

Gabriele Parpiglia ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con alcuni volti dello spettacolo italiano, tra cui Belen Rodriguez.Il giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia è stato intervistato al programma Turchesando, dove non ha risparmiato un’inattesa frecciatina infuocata contro Belen Rodriguez, su cui ha affermato: “Belen non la sento da quando le ho fatto una cortesia e poi questa cortesia mi si è rigirata contro. E alla fine mi sono girato io. Non me ne frega niente, è come un puzzle. Quando ti rivedi saluti, baci, tutto come prima. Ma l’amicizia è un’altra cosa. L’amicizia è proprio una parola che non deve essere affiancata al mondo dello spettacolo”. In tanti si chiedono se la showgirl argentina replicherà alle parole del giornalista ma, al momento, sulla questione non sono emersi ulteriori particolari. (Continua a leggere dopo la foto)

La reazione di Alessandro Cattelan al forfait della showgirl

A quanto pare Belen Rodriguez con il suo atteggiamento un po’ particolare dell’ultimo periodo si sta creando una serie di nemici. Nel corso della prima puntata di Stasera c’è Cattelan, il late-show che conduce su Rai 2 in seconda serata, Alessandro Cattelan ha ironizzato sulla mancata ospitata di Belen Rodriguez, dapprima data per certa e poi venuta meno. Attraverso la sua ironi, il conduttore ha deciso di leggere al pubblico le dieci domande che lui e gli autori avevano redatto per accogliere Belen e di dimostrare che non tutti i mali vengono per nuocere. C’è chi ha reputato la trovata di Cattelan un’assoluta genialata e chi, invece, l’ha vista come un’uscita infelice. L’unica opinione che per ora ancora non si conosce è quella di Belen stessa.