Belen Rodriguez al pronto soccorso: cos’è successo e con chi era

Belen Rodriguez al pronto soccorso. La nota showgirl argentina è stata avvistata in compagnia di un uomo al pronto soccorso di Porto Viro. La segnalazione sarebbe arrivata a Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip. La notizia si è immediatamente diffusa sul web e i fan di Belen si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. (Continua…)

Belen Rodriguez al pronto soccorso

La nota showgirl Belen Rodriguez sarebbe stata avvistata al pronto soccorso di Porto Viro. La segnalazione è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano: “Lavoro al pronto soccorso a Viro e oggi è venuta Belen Rodriguez“. L’utente della segnalazione ha inviato anche una foto a Deianira, che poi ha confermato sui social: “Ho visto la foto di Belen“. Probabilmente, dunque, si tratta di qualcosa di vero. Nella segnalazione, inoltre, c’era scritto con chi era Belen e soprattutto perchè si era recata al pronto soccorso. (Continua…)

Belen Rodriguez al pronto soccorso: con chi era

Belen Rodriguez si sarebbe recata al pronto soccorso di Porto Viro in compagnia di Elio Lorenzoni, l’imprenditore bresciano che starebbe frequentando dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino. I due sarebbero stati paparazzati e le foto sarebbero finite nelle mani di Deianira Marzano, nota influencer ed esperta di gossip. Quest’ultima ha assicurato che nella foto si trattava proprio di Belen, confermando di conseguenza anche la presenza di Elio. La segnalazione confermerebbe anche la frequentazione – non ancora ufficializzata – di Belen con l’imprenditore bresciano. (Continua…)

Belen Rodriguez al pronto soccorso: il motivo

Come riportato nella segnalazione giunta a Deianira Marzano, Belen Rodriguez si sarebbe recata al pronto soccorso di Porto Viro perchè Elio Lorenzoni aveva la febbre. “Lavoro in Pronto Soccorso a Porto Viro e oggi è venuta Belen Rodriguez perché Elio Lorenzoni ha la febbre da giorni“, si legge nella segnalazione. I fan di Belen, dunque, possono stare tranquilli. La visita al pronto soccorso è dovuta alla febbre di Elio Lorenzoni. Non è successo nulla di grave né a lei né ai suoi figli.