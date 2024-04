Belen, nessuno lo aveva notato: la prima foto con Angelo Edoardo svela tutto

La vita sentimentale di Belen Rodriguez nell’ultimo anno è stata decisamente movimentata. Dopo aver detto definitivamente addio a Stefano De Martino, la shogirl si è lasciata andare a diversi flirt e ora, stando alle testimonianze socia, sembra avere una nuova relazione con Angelo Edoardo. Belen ha postato una loro prima foto insieme scatenando la fantasia dei numerosi fan. (Continua a leggere dopo le foto)

Belen, prima foto con Angelo Edoardo: fan scatenati

Nuovo amore per Belen Rodriguez, la quale avrebbe intrapreso una nuova relazione con Angelo Edoardo Galvano, ingegnere siciliano di 34 anni, esperto di tecnologie sostenibili. Belen e Angelo hanno trascorso alcuni giorni da sogno immersi nel clima rilassato delle montagne. Nessuna fuga d’amore, o almeno non soli. Insieme a loro, infatti, ci sono anche i figli di lei, Santiago e Luna Marì che hanno già conosciuto Angelo, l’ingegnere siciliano che ha conquistato il cuore della bella Belen dopo la storia lampo con Elio Lorenzoni con cui, tuttavia, sarebbe dovuta convolare a nozze. In queste ore, la showgirl ha postato una loro foto insieme su Instagram e lo scatto ha scatenato i fan.

