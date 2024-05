La vita sentimentale di Belen Rodriguez nell’ultimo periodo è stata piuttosto frenetica. Dopo l’addio definitivo a Stefano De Martino e alle sue dodici amanti, Belen sembrava aver ritrovato il sorriso grazie a Elio Lorenzoni, con il quale sarebbe dovuta anche convolare a nozze in tempi brevi. Piano sfumato perchè i due si sono detti addio. Dopo mesi di silenzio sulla loro separazione ora è venuto fuori un retroscena decisamente interessante. (Continua a leggere dopo le foto)

Belen ed Elio Lorenzoni, il retroscena sulla separazione: cos’è successo

Belen Rodriguez e Cecilia stanno per tornare in tv grazie al celebre game show firmato Prime Video, Celebrity Hunted, dove dovranno scappare dai cacciatori che cercheranno in tutti i modi di rintracciarle e catturarle. Belu e Chechu sono state ospiti di Alessandro Cattelan nel suo programma radiofonico a Radio Deejay, Catteland per raccontare quest’ultima esperienza e, tra una chiacchiera e l’altra, Belen ha raccontato anche il motivo per cui lei ha deciso di chiudere la relazione con Elio Lorenzoni, il suo ultimo fidanzato ufficiale.

