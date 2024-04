Tra le protagoniste del Grande Fratello ci sono sicuramente la nota attrice italiana, Beatrice Luzzi, e la famosa cuoca di TikTok, Rosy Chin. I gieffini da un mese circa sono tornati alla vita di tutti i giorni e ieri Rosy Chin, in un momento di pausa, ha realizzato una diretta su Twitter insieme a dei fans che non è affatto piaciuta né a Beatrice Luzzi né al suo staff. (Continua a leggere dopo le foto)

Beatrice Luzzi furiosa con Rosy Chin: cosa è successo

Le amicizie, e gli amori, nati nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello 2023 si stanno esaurendo come candale, giorno dopo giorno. Rosy Chin, in un momento di pausa, ha realizzato una diretta su X insieme a dei fans che non è affatto piaciuta né a Beatrice Luzzi né al suo staff. Chiacchierando con i fan, infatti, la ristoratrice ha citato anche i figli di Beatrice Luzzi sostenendo che fossero loro a capo del fandom dei Luzzers e che il loro compito era quello di dare indicazioni su cosa fare a cadenza quasi quotidiana. Parole che hanno portato l’attrice a prendere una decisione estrema.

