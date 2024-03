“Grande Fratello”, sfogo choc di Rosy Chin: “Spacco tutto!”

Gossip. “Grande Fratello”, nelle ultime ore Rosy Chin ha avuto uno sfogo che ha fatto discutere molto sul web. Nonostante durante la scorsa puntata del reality show di Canale Cinque la gieffina sia riuscita a conquistarsi un posto in finale, la sua reazione ha lasciato gli spettatori molto perplessi. Scopriamo insieme che cosa è successo all’interno della casa più spiata d’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Loredana Bertè, il suo staff rompe il silenzio dopo il malore: “Queste le sue condizioni”



Leggi anche: Loredana Bertè esce dall’ospedale e rompe il silenzio: “Cosa mi hanno fatto”

“Grande Fratello”, Rosy Chin conquista un posto in finale

“Grande Fratello”, durante la diretta di lunedì 11 marzo 2024, Rosy Chin è riuscita a conquistarsi un posto in finale. Beatrice Luzzi è stata la prima finalista di questa edizione del reality show di Canale Cinque. Rosy e Letizia sono state convocate da Alfonso Signorini negli studi Mediaset per scoprire chi tra le due concorrenti avrebbe avuto accesso alla tanto attesa finale. Una volta rientrate nella casa, Rosy è stata presa in braccio dagli inquilini che, per festeggiare e farle uno scherzo, l’hanno gettata all’interno della piscina, tra urla gioiose e congratulazioni. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, lo sfogo di Rosy Chin che sta facendo discutere

“Grande Fratello”, nelle ultime ore sta facendo molto discutere la reazione di Rosy Chin in seguito al suo accesso in finale. La concorrente del reality show di Canale Cinque è stata la seconda ad aggiudicarsi un posto nella finalissima di questa edizione, insieme a Beatrice Luzzi. Dopo la bella notizia, la chef si è lasciata andare ad uno sfogo da sola in giardino che ha lasciato gli spettatori particolarmente perplessi. (Continua a leggere dopo la foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva