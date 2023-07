Barbara d’Urso, interviene Luxuria: “Vi svelo la verità”

Vladimir Luxuria, opinionista delle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, ha condiviso i suoi pensieri sull’uscita dell’ex volto di Pomeriggio5. In un’intervista a Fanpage.it, Luxuria ha espresso gratitudine nei confronti della presentatrice, affermando che lo ha sempre trattato bene e dato spazio ai suoi collaboratori. Ha anche rivelato che Barbara D’Urso sta prendendo lezioni di danza per il suo futuro.

Tutta la verità su Barbara D’Urso secondo Luxuria

L’opinionista ha sottolineato il suo apprezzamento per la conduttrice, affermando che ha lavorato molto con lei e che gli è stata sempre vicina. Luxuria ha ringraziato Barbara D’Urso e i suoi autori per avergli permesso di esprimersi liberamente su vari argomenti nelle trasmissioni come Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Ha anche sottolineato che durante il periodo della pandemia, quando Live continuava ad andare in onda, Barbara D’Urso lo chiamava regolarmente per permettergli di lavorare. Quando gli è stato chiesto se avesse sentito Barbara D’Urso affranta per la sua uscita da Pomeriggio5, Luxuria ha preferito non entrare nel merito ma ha sottolineato che è sicuro che lei avrà molte altre opportunità. Riguardo alla scelta di Mediaset di virare verso contenuti più autorevoli, Luxuria ha notato che durante la sua partecipazione a L’Isola dei famosi, c’era un’attenzione a non cadere nell’eccesso morboso o in un linguaggio offensivo. Ha quindi ritenuto che anche Pomeriggio5 stesse tendendo verso una maggiore moderazione.

Luxuria parla del futuro

Luxuria ha ammesso di essere rimasto sorpresa dalla notizia dell’uscita di Barbara D’Urso da Pomeriggio5, nonostante le voci che circolavano da mesi. Ha anche notato che la trasmissione aveva subito dei cambiamenti come il ridimensionamento dello studio e l’orario. Quando gli è stato chiesto cosa pensasse del futuro di Barbara D’Urso, Luxuria ha rivelato di averla vista prendere lezioni di danza e ha suggerito che potrebbe essere coinvolta in programmi come Ballando con le stelle come giudice o concorrente. Tuttavia, ha anche sottolineato che non sapeva nulla riguardo ai progetti futuri di Barbara D’Urso. Infine, Luxuria ha parlato della gratitudine che prova nei confronti di Barbara D’Urso, sottolineando il suo impegno anche nelle battaglie LGBTQ+ e il suo rispetto verso i lavoratori. Ha riconosciuto che la conduttrice è una figura divisiva, ma ha elogiato il modo in cui ha trattato le persone con cui ha lavorato. Mentre Luxuria ha condiviso la sua visione positiva su Barbara D’Urso, ha ammesso di non sapere se la conduttrice abbia un buon rapporto con i colleghi di Mediaset.