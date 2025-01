Bambina di 11 anni investita mentre andava a scuola: è grave – Attimi di paura per una bambina di 11 anni. La piccola stava attraversando la strada per andare a scuola quando è stata travolta da un’auto davanti alla chiesa di Lago, in provincia di Treviso. Stando a quanto riferisce «Fanpage» la ragazzina verserebbe in gravi condizioni. (continua a leggere dopo le foto)

La bambina di 11 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada, per andare a scuola. Sarebbe grave, ma non in pericolo di vita. L’incidente si è verificato alle 7.30 di stamattina, 21 gennaio 2024, nel centro di Revine Lago, in via Marconi. La giovanissima, residente a pochi passi dal luogo dell’incidente, è stata sbalzata sull’asfalto per alcuni metri dopo aver attraversato la carreggiata. (continua a leggere dopo le foto)

Treviso, bambina di 11 anni investita sulle strisce mentre andava a scuola: le sue condizioni

L’automobilista della Fiat Panda ha raccontato che non ha fatto in tempo a frenare. Si è trovato davanti la bambina in un tratto di strada, dove non ci sono le strisce pedonali. L’impatto violento con la piccola è stato inevitabile.

