Nella scorsa puntata di “Ballando con le Stelle“, andata in onda sabato in prima serata su Rai 1, ci sarebbe stata una rissa dietro le quinte. La discussione sarebbe nata in diretta e sarebbe poi proseguita nel backstage. A riportare l’indiscrezione è il giornalista Davide Maggio. Al momento, però, si tratta appunto di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. (Continua…)

“Ballando con le Stelle”, c’è stata una rissa dietro le quinte?

La scorsa puntata di “Ballando con le Stelle” è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Lino Banfi ha deciso di abbandonare definitivamente il programma. Ricky Tognazzi è stato eliminato al termine della puntata. Wanda Nara e Simona Ventura hanno consolidato il proprio dominio in pista. Non sono mancate poi le discussioni tra i concorrenti e i giudici. Tra i protagonisti ovviamente Teo Mammucari, che continua la sua guerra con Selvaggia Lucarelli. Dietro le quinte, inoltre, ci sarebbe stata anche una rissa tra due concorrenti del talent show. A riportare l’indiscrezione è Davide Maggio. (Continua…)

“Ballando con le Stelle”, rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica

Stando ad un’indiscrezione riportata da Davide Maggio, nella scorsa puntata di “Ballando con le Stelle”, talent show condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1, ci sarebbe stata una rissa dietro le quinte tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Al momento, però, si tratta solo di un’indiscrezione e come tale vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze. La produzione del noto talent show di Rai 1 non si è ancora espressa sull’accaduto. È arrivato invece il commento di Selvaggia Lucarelli: “Antonio Caprarica è un uomo perbene, solidarietà“. (Continua…)

Cos’è successo

Sin dalla prima puntata di “Ballando con le Stelle”, Teo Mammucari ha criticato il modo di ballare di Antonio Caprarica. Nella scorsa puntata del talent show ha addirittura rincarato la dose: “Caprarica è un tronco che parla inglese. È un molosso“. Il giornalista ha dunque replicato: “Io sono un molosso ma gentiluomo, tu sei un po’ cafone. Secondo me faresti bene a prendere qualche lezioni di buone maniere“. La discussione, però, non sarebbe terminata in studio. Come riportato da Davide Maggio, infatti, i due avrebbero sfiorato la rissa dietro le quinte e sarebbero dovuti intervenire per dividerli.