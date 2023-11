Rosanna Lambertucci, panico a “Ballando con le stelle”: Milly corre in pista spaventata

Ieri sera, durante la puntata di “Ballando con le Stelle“, la concorrente Rosanna Lambertucci ha generato attimi di panico. La donna, infatti, era stesa a terra e non si alzava. La conduttrice Milly Carlucci è accorsa in pista abbastanza spaventata. Dopo poi la Lambertucci ha spiegato che cosa era successo. (Continua…)

Rosanna Lambertucci, panico a “Ballando con le Stelle”

Rosanna Lambertucci è una delle concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Nonostante sia una delle più criticate, anche ieri sera è riuscita a salvarsi. La donna, infatti, ha bypassato il ballottaggio con Giovanni Terzi in seguito all’addio di Lino Banfi e dopo la gara è riuscita a salvarsi solo grazie al tesoretto del tribuno della plebe. La Lambertucci accede così ad una nuova puntata di “Ballando con le Stelle”, ma è sicuramente una delle concorrenti più a rischio. Ieri sera inoltre, dopo l’esibizione, ci sono stati attimi di panico. La Lambertucci, infatti, era stesa a terra e non si rialzava più. (Continua…)

Rosanna Lambertucci fa finta di svenire

Nella puntata di ieri sera di “Ballando con le Stelle”, Rosanna Lambertucci si è esibita in coppia con il suo ballerino e alla fine della sua performance ha fatto finta di svenire. La donna era stesa a terra e non si rialzava. La conduttrice Milly Carlucci si è spaventata ed è subito accorsa per capire cosa stesse succedendo. Anche lei, però, è finita nella trappola tesa dalla Lambertucci. La concorrente di “Ballando con le Stelle” ha fatto solo finta di svenire, in realtà stava benissimo. Poco dopo infatti si è rialzata senza problemi. (Continua…)

Il botta e risposta con Mariotto

In realtà quella di Rosanna Lambertucci era una provocazione nei confronti della giuria ed in particolare di Guillermo Mariotto. Nella scorsa puntata, infatti, il giudice le aveva detto: “Fingiti morta“. La Lambertucci dunque ha fatto finta di svenire e quasi tutti ci sono cascati. Dopodiché ha esclamato: “Mi rialzo solo se viene Mariotto a prendermi“. Il giudice però impassibile è rimasto al suo posto e la concorrente di “Ballando con le Stelle” ha dovuto rialzarsi da sola.