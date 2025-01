Az Alkmaar-Roma, le probabili formazioni: Ranieri con Dovbyk al centro dell’attacco

Az Alkmaar-Roma probabili formazioni del match valido per la a penultima giornata del girone di Europa League che si gioca oggi alle 18.45 all’AZ Stadion. Reduci da una convincente vittoria per 3-0 contro il Braga, i giallorossi cercano punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica e puntare alla qualificazione. Con 9 punti, la Roma occupa attualmente il 14° posto, seguita a ruota dall’AZ Alkmaar, distante un solo punto. “Vogliamo migliorare la nostra posizione,” ha dichiarato l’allenatore Claudio Ranieri nella conferenza pre-gara.

Come arriva l’AZ Alkmaar

L’AZ Alkmaar, guidato da Maarten Martens, vive un buon momento di forma ed è reduce da tre risultati utili consecutivi, tra cui il pareggio per 2-2 contro il Ludogorets. La squadra olandese ha dimostrato grande resilienza, riuscendo a rimanere competitiva fino alla fine nelle ultime gare, e può contare su una tradizione positiva in casa contro le squadre italiane: nelle ultime quattro sfide casalinghe contro club di Serie A, l’AZ è rimasto imbattuto.

Martens dovrebbe schierare la squadra con il modulo 4-3-3. Tra i pali Owusu-Oduro sarà il titolare, mentre la difesa potrebbe essere composta da Moller Wolfe, Penetra, Goes e Maikuma. A centrocampo, Clasie, Mijnans, Koopmeiners avranno il compito di coprire e impostare, mentre il reparto offensivo sarà affidato al tridente composto da van Bommel, Poku e Parrott.

Come arriva la Roma

La Roma arriva a questo appuntamento con il morale alto dopo il netto successo contro il Braga. Nonostante il miglioramento in classifica, i giallorossi sono consapevoli dell’importanza di questa sfida per mantenere vive le speranze di qualificazione. Ranieri potrebbe operare qualche modifica rispetto all’ultima uscita, dando spazio a El Shaarawy dal primo minuto. In attacco, oltre al Faraone, accanto a Dovbyk, dovrebbe esserci Dybala, con la possibilità di sfruttare la loro velocità e capacità di adattarsi a situazioni tattiche diverse.

La difesa dovrebbe essere affidata al terzetto Mancini-Hummels-Ndicka, con Svilar tra i pali. A centrocampo, Paredes e Koné saranno affiancati sulle fasce da Saelemaekers e Angeliño. La Roma vanta una buona tradizione contro le squadre olandesi, avendo perso solo una delle ultime dodici sfide europee contro club dei Paesi Bassi.

Il contesto della gara

Questa partita rappresenta uno snodo cruciale per entrambe le squadre. L’AZ cercherà di sfruttare il fattore campo e il momento positivo, mentre la Roma punterà a consolidare i progressi mostrati nelle ultime uscite e a sfruttare la propria esperienza internazionale.

Le statistiche evidenziano una sfida aperta ed equilibrata: l’AZ non perde in casa contro squadre italiane da quattro partite, mentre la Roma ha vinto tre delle ultime quattro trasferte europee. Una gara decisiva, dunque, per le sorti del girone, con entrambe le squadre pronte a giocarsi il tutto per tutto. Il verdetto arriverà dal campo, giovedì sera.

Az Alkmaar (4-3-3): Owusu-Oduro; Moller Wolfe, Penetra, Goes, Maikuma; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; van Bommel, Poku, Parrott.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

