Massimiliano Allegri, clamorosa novità: “Dirà no all’Arabia, ecco dove andrà”

Massimiliano Allegri, l’offerta faraonica dell’Al Ahli continua a stuzzicare l’ex allenatore della Juventus, ma il Mister non ha ancora sciolto le riserve. Il suo amico Giovanni Galeone si dice convinto che Allegri non andrà in Arabia e lo vede su una importante panchina italiana.

Claudio Ranieri, che lascerà la panchina a fine stagione per ricoprire un ruolo dirigenziale, sarà impegnato proprio a cercare il suo successore per la panchina giallorossa e non vuole fare errori. Allegri rappresenterebbe una scelta perfetta per esperienza e garanzie di resa della squadra.

L’offerta arrivata dall’Al Ahli per Allegri è estremamente allettante: 20 milioni di euro netti a stagione per un contratto biennale. Gli emissari del club sono già arrivati in Italia per parlare con il Mister, ma Allegri sembra resistere, anche se la tentazione non è facile da ignorare.

“Non credo che Allegri andrà in Arabia nella prossima stagione”, ha spiegato Galeone. “Il prossimo anno potrebbe essere di nuovo in Italia, e la Roma ha pochi allenatori di alto livello a disposizione. Penso che Allegri possa essere uno di quelli”. Un chiaro segnale che l’allenatore livornese potrebbe davvero tornare a guidare una grande squadra italiana. Probabilmente i giallorossi.

La Roma si trova al nono posto in classifica con 27 punti, lontano dalle aspettative della vigilia. Dopo una serie di risultati deludenti e l’esonero di Daniele De Rossi, la squadra ha faticato a trovare una direzione. L’arrivo di Ivan Juric non ha risolto la situazione, mentre l’intervento di Claudio Ranieri, che ha riportato serenità, ha permesso ai giallorossi di risollevarsi.

Ranieri ha ancora un compito delicato: consegnare la squadra a un tecnico capace di riportare la Roma tra le prime della classe. Allegri potrebbe essere una delle opzioni più concrete, con altre suggestioni (qualcuno ha parlato dell’ingaggio “impossibile” di Carlo Ancelotti) che non sono da escludere del tutto. La scelta finale dipenderà anche dal bilancio del club, un aspetto da tenere in considerazione nelle decisioni future.

