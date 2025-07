Pronostico MotoGP Brno: statistiche e favoriti tra Marquez e Bagnaia

La MotoGP torna protagonista con il Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno, segnando il ritorno di una tappa storica dopo cinque anni di assenza. L’entusiasmo degli appassionati è palpabile, alimentato dalle grandi aspettative su piloti come Marc Marquez, reduce da una serie di vittorie consecutive, e su chi cercherà di interrompere il suo dominio sul tracciato ceco.

Statistiche e precedenti: Brno, la pista dei grandi ritorni

Il Gran Premio della Repubblica Ceca rappresenta una delle tappe più longeve e iconiche della MotoGP. Dal 1965, l’evento è stato parte integrante del calendario, salvo alcune brevi interruzioni. Valentino Rossi detiene il record di vittorie a Brno nella top class con cinque successi, mentre tra i piloti attualmente in attività solo Marc Marquez (3 vittorie: 2013, 2017, 2019) e Brad Binder (1 vittoria: 2020) sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio. Le case costruttrici hanno anch’esse una lunga storia sul circuito: Honda guida la classifica con 19 vittorie, seguita da Yamaha (12) e MV Agusta (7). In Moto2 e Moto3, nessun pilota si è ripetuto due volte, a testimonianza della competitività della pista.

Marquez arriva da quattro vittorie consecutive e guida la classifica con un notevole margine sugli inseguitori.

arriva da quattro vittorie consecutive e guida la classifica con un notevole margine sugli inseguitori. Bagnaia , abbonato al terzo posto, cerca il riscatto su una delle sue piste preferite.

, abbonato al terzo posto, cerca il riscatto su una delle sue piste preferite. Tra i favoriti anche Alex Marquez e l’atteso ritorno di Jorge Martin dopo l’infortunio.

Pilota Vittorie a Brno Pole Position Marc Marquez 3 4 Brad Binder 1 0 Valentino Rossi 5 n.d.

Le quote dei bookmaker vedono Marquez favorito, grazie allo stato di forma e alla striscia di successi, mentre Bagnaia e Alex Marquez sono indicati tra i principali antagonisti. Il ritorno di Martin, se confermato dopo il controllo medico, potrebbe riservare sorprese, anche se le aspettative sono moderate data la lunga assenza dalle gare.

In conclusione, il GP della Repubblica Ceca a Brno si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Con Marquez in cerca di consolidare il primato e diversi rivali pronti a insidiarlo, lo spettacolo non mancherà. Le quote attuali confermano la fiducia nei confronti dello spagnolo, mentre l’incognita legata al ritorno di Martin aggiunge interesse alla gara.

