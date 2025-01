Australian Open, impresa Sonego! Batte il gioiellino Fonseca e va al terzo turno. Fuori Berrettini

Australian Open, clamorosa impresa di Lorenzo Sonego che, opposto all’astro nascente del tennis mondiale Joao Fonseca, che aveva strapazzato Rublev nel primo turno, si aggiudica una maratona durata cinque set. C’era enorme curiosità per la prestazione del brasiliano, ma a emergere è stato il nostro tennista, che con una prestazione perfetta ha portato a casa il match al quinto set imponendosi per 6-7 6-3 6-1 3-6 6-3.

TRE ORE E MEZZA IN UN SOLO SECONDO: LORENZO SONEGO 🇮🇹 VOLA A MELBOURNE 💥💥💥💥💥



L'azzurro gioca una delle sue migliori partite negli ultimi anni, si gasa nella bolgia e batte un João Fonseca 🇧🇷 comunque ammirevole 🔥



6-7(6) 6-3 6-1 3-6 6-3, al 3T sfiderà Marozsan 🇭🇺👀 pic.twitter.com/aFHNJRYvhO — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) January 16, 2025

Lorenzo ha messo in campo tutta la sua proverbiale grinta, mentre Joao Fonseca ha alternato momenti di tennis stellare a errori gratuiti che, soprattutto sul finale dell’ultimo e decisivo set, hanno permesso al tennista azzurro di ottenere un break fondamentale nel fatidico settimo game. Sonego ha tremato solo sul 40-15, quando ha sprecato il primo match point con un errore su una palla che sembrava comoda, ma è riuscito a chiudere al secondo tentativo.

Il torinese con questa impresa approda nuovamente al terzo turno in uno Slam e inizia la sua stagione nel migliore dei modi, dopo un 2024 avaro di soddisfazioni. Niente da fare invece per Matteo Berrettini, che con la sua “bestia nera” Oliver Rune ha lottato con coraggio fino all’ultimo, ma è uscito sconfitto in 4 set dopo una dura battaglia per 7-6 2-6 6-3 7-6.

Australian Open, grande Sonego, Berrettini sbaglia troppo

Sono costati carissimi a Matteo i due tie break del primo e del quarto set. Soprattutto in quest’ultimo, l’azzurro ha commesso troppi errori nei momenti fondamentali, sprecando un vantaggio di 5-2 che sembrava decisivo e finendo per perdere il gioco decisivo per 8-6. Il danese si conferma una bestia nera per Berrettini, che ha qualcosa da recriminare con se stesso perché con un po’ più di attenzione avrebbe potuto perlomeno giocarsela al quinto set.

Una bella giornata, in ogni caso, per il tennis italiano, che aspetta di conoscere l’esito del match fra Jannik Sinner e Schoolkate per tirare le somme. Ma l’approdo al terzo turno di Lorenzo Musetti e l’impresa di Lorenzo Sonego rappresentano due enormi soddisfazioni e fanno ben sperare per il futuro del torneo. Peccato per Matteo Berrettini, che non era stato favorito dal sorteggio ma che con un po’ più di precisione avrebbe potuto giocarsela fino in fondo.

