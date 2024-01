Il famoso attore ricoverato in ospedale dopo il morso di un bruco velenoso

Paura per il famoso attore inglese noto per aver interpretato Christian Grey nella trilogia Cinquanta sfumature. Durante un viaggio in Portogallo è stato ricoverato con sintomi simili a quelli di un infarto, dopo essere stato morso da un bruco velenoso. A raccontare questa assurda vicenda è stato il suo amico Gordon Smart, anche lui vittima dello stesso episodio. Vediamo nel dettaglio come sta. (Continua a leggere dopo la foto)

Jamie Dornan ricoverato in ospedale per il morso di un bruco velenoso

Paura per Jamie Dornan, l’attore noto per aver interpretato Christian Grey nella trilogia Cinquanta sfumature. Durante un viaggio in Portogallo è stato ricoverato con sintomi simili a quelli di un infarto, dopo essere stato morso da un bruco velenoso. L’attore ha dichiarato: “Sono fortunato a essere ancora vivo”. Lo spiacevole episodio, come riportato da Leggo, è stato raccontato dall’amico di Dornan, Gordon Smart, anche lui vittima dello stesso episodio: “Dopo una partita a golf in Portogallo, ho iniziato a sentire formicolio alla mano sinistra e solletico al braccio sinistro. Sono figlio di un medico di famiglia e ho pensato: ‘Questo è il segno dell’inizio di un attacco di cuore'”. Così, è stato trasportato in ospedale e dimesso qualche ora dopo. Una volta tornato a casa ha trovato Dornan nelle sue stesse condizioni: “Ho trovato Jamie attaccato ad alcune attrezzature mediche dopo aver attraversato anche lui la stessa dura prova. Jamie mi disse: ‘Povero me. Gordon, circa 20 minuti dopo che te ne sei andato, le mie braccia e le mie gambe sono diventate insensibili. Mi sono ritrovato nel retro di un’ambulanza’. Ci siamo imbattuti in bruchi velenosi che uccidono i cani e provocano attacchi di cuore ai 40enni. Siamo stati fortunati”. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lui

Jamie Dornan, all’anagrafe James Peter Maxwell Dornan, è nato a Holywood il 1º maggio 1982 ed è un attore, supermodello e musicista britannico. Noto principalmente con il ruolo di Christian Grey nella trilogia di film di Cinquanta sfumature (2016-18), Dornan ha interpretato ruoli nelle serie televisive C’era una volta (2011-13) e The Fall – Caccia al serial killer (2013-16) e in film come Marie Antoinette (2006), A Private War (2018) e Il profumo dell’erba selvatica (2020). Nel 2021 è stato lodato per la sua interpretazione nel film Belfast, per il quale ha ricevuto la sua prima candidatura allo Screen Actors Guild Award, al Critics Choice Award e al Golden Globe nella sezione migliore attore non protagonista. Per quanto riguarda la sua vita privata, Jamie è stato fidanzato dal 2003 al 2005 con l’attrice Keira Knightley. Nel 2013 ha sposato Amelia Warner. La coppia ha tre figlie.