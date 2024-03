Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: tornano Griezmann e Lautaro dal primo minuto

Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni di stasera 13 Marzo 2024. I nerazzurri sono gli unici ancora in gara in Champions League. Questa sera, 13 Marzo 2024, l’Inter dovrà affrontare fuori casa l’Atletico Madrid. Si riparte dall’1-0 maturato a San Siro in favore dell’Inter. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video a partire dalle 21.00. Mancano poche ore al fischio d’inizio e le novità in campo sembrano essere davvero molte. (Continua a leggere dopo la foto)

Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni di stasera 13 Marzo 2024

Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni di stasera 13 Marzo 2024. L’Inter di Simone Inzaghi è l’unica squadra di Serie A rimasta a lottare per la Champions League. Chi scenderà in campo per i nerazzurri. Sono fuori rosa Arnautovic e Carlos Augusto: non sarebbero partiti titolari, ma Inzaghi avrebbe avuto due opzioni in più a gara in corso. Davanti tornerà Lautaro con Thuram; intoccabile il terzetto di centrocampo composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Rientrerà anche Dimarco a sinistra, così come Pavard in difesa. Con Sommer e Bastoni più che confermati, risolti in senso olandese i ballottaggi: De Vrij vince il testa a testa con Acerbi al centro della difesa, Idem Dumfries rispetto a Darmian per quanto riguarda la fascia destra. Dunque l’Inter scenderà in campo con un 3-5-2: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Restano a disposizione: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Buchanan, Stankovic, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Sarr.

L’obiettivo dell’Atletico Madrid è di recuperare la rete di svantaggio con l’Inter. Griezmann torna a dispozione di Diego Pablo Simeone e sicuramente il match ruoterà intorno a lui. Le Petit Diable dovrebbe partire da titolare, al fianco di Morata in attacco. Il rebus tattico da sciogliere riguarda la posizione di Marco Llorente: dovrebbe agire a centrocampo, con Koke e De Paul. A quel punto, Molina sulla destra, mentre a sinistra Samuel Lino è favorito su Reinildo Mandava. Se invece Llorente traslocasse in fascia, spazio a Barrios – preferito a un Saul piuttosto appannato – in mediana. Per quanto riguarda la difesa, vista l’assenza di Gimenez sarà Savic a fare reparto con Witsel e Hermoso davanti a Oblak. Molto probabilmente l’Atletico Madrid giocherà con uno schema identico all’Inters 3-5-2: Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Morata, Griezmann. Restano a disposizione: Moldovan, Gomis, Azpilicueta, Gabriel, Paulista, Reinildo, Saul, Riquelme, Vermeeren, Barrios, Depay, Correa, El Jebari.