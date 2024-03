Probabili formazioni Barcellona-Napoli Champions League, 12 marzo 2024. Questa sera si riaccendono le emozioni della Champions League, con il ritorno degli ottavi di finale. Tra le sfide in programma oggi spicca Barcellona-Napoli, un confronto apertissimo dopo l’1-1 dell’andata. Entrambe le squadre non hanno brillato fino ad ora in questa stagione, ma in Europa potrebbero ritrovare la loro migliore forma. L’appuntamento è alle ore 21 all’Estadio Olimpico di Barcellona, con il signor Danny Makkelie che dirigerà la sfida.

Come arriva il Barcellona

Probabili formazioni Barcellona-Napoli. Xavi dovrà fare i conti con diverse assenze, tra cui Gavi, De Jong, Ferran Torres e Pedri. In compenso, saranno disponibili Marcos Alonso e Raphinha, quest’ultimo presumibilmente schierato in avanti insieme a Lewandowski e Yamal. Christensen agirà in mezzo al campo, affiancato da Gundogan su un lato e Cancelo – in una posizione insolita per lui – sull’altro. La formazione sarà un 4-3-3 con Ter Stegen in porta e una linea difensiva composta da Koundé, Araujo, Cubarsi e Martinez.

Come arriva il Napoli

Probabili formazioni Barcellona-Napoli. Calzona adotterà un modulo speculare, con i principali dubbi di formazione concentrati sulla difesa. Juan Jesus e Olivera sembrano favoriti sulle alternative Ostigard e Mazzocchi, nel reparto che affiancherà Meret e includerà anche Di Lorenzo e Rrahmani. Lobotka sarà il punto di riferimento nel centrocampo, affiancato da Anguissa e Traore. In avanti, spazio al tridente con Politano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen.