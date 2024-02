La pallavolo è uno sport di squadra, che si svolge tra due club con in campo sei giocatori e altri sei in panchina per ognuna delle squadre. Lo scopo del gioco è realizzare punti, facendo in modo che la palla tocchi terra nel campo avversario (fase di attacco), e impedire che la squadra avversaria possa fare altrettanto (fase di difesa). La volleyball è compresa nel programma dei Giochi olimpici estivi dal 1964 ed è uno degli sport più praticati. Le più importanti manifestazioni internazionali per squadre nazionali sono il Campionato mondiale di pallavolo maschile e femminile, entrambi con cadenza quadriennale; il Volleyball Nations League maschile e femminile entrambi con cadenza annuale; in Europa, il Campionato europeo di pallavolo maschile e femminile, entrambi con cadenza biennale. Tra le manifestazioni internazionali per club, il Campionato mondiale per club FIVB maschile e femminile; in Europa CEV Champions Leaguemaschile e femminile, tutti e quattro annuali. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Serie A, chi sono i calciatori laureati e in quale ambito sono specializzati

Leggi anche: Beach volley e pallavolo, in cosa si differenziano?

Leggi anche: Le cinque più belle wags della Serie A

Leggi anche: Serie A a 18 squadre? Juve, Inter e Milan da Gravina in Figc: cosa succede

Pallavolo femminile, ecco la top 10 delle professioniste più belle

Il termine “pallavolo” deriva dalla fusione di due parole: “palla” e “volo”. Questa denominazione riflette la natura del gioco, che prevede il passaggio veloce della palla da un lato all’altro della rete, coinvolgendo un’azione continua di “volo” della palla. La Serie A1, massima divisione del campionato italiano, è una competizione pallavolistica per squadre di club italiane femminili, organizzata con cadenza annuale dalla Lega Pallavolo Serie A femminile. L’esordio della nazionale italiana di pallavolo femminile avvenne il 7 aprile 1951 ad Alessandria, contro la Francia, in una partita persa per 3-2: lo stesso anno partecipò per la prima volta al campionato europeo chiudendo all’ultimo posto. Vediamo ora la top 10 delle professioniste più belle di questo sport.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”