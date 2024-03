Sei Nazioni, le curiosità che potresti non sapere sul torneo

È in corso il Sei Nazioni, torneo di rugby iniziato venerdì 2 febbraio 2024 e che terminerà sabato 16 marzo 2024. Ogni anno gli appassionati di rugby si riuniscono davanti alla televisione o negli stadi per seguire quello che è a tutti gli effetti uno dei tornei più importanti di questo sport. (Continua…)

Leggi anche: Rugby, i convocati dell’Italia per il raduno di gennaio

Leggi anche: Crowley lascerà l’Italia del rugby dopo il Mondiale in Francia

Tutto sul Sei Nazioni

Il Sei Nazioni è un torneo internazionale di rugby a 15 che si tiene annualmente tra le squadre nazionali maschili di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia. È stato istituito nel 1883, ma la denominazione attuale è del 2000, anno in cui le nazioni partecipanti sono passate ufficialmente a sei con l’ingresso nel torneo dell’Italia. Attualmente è in corso la 78° edizione del torneo.

In testa al palmarès della competizione troviamo Galles e Inghilterra con 39 vittorie, a seguire la Francia con 26, l’Irlanda con 23 e la Scozia con 22. La nostra nazionale non ha ancora mai vinto il torneo. Dal 2004 il Sei Nazioni è un torneo organizzato da Six Nations Rugby Ltd, società detenuta paritariamente dalle federazioni rugbistiche che la costituiscono. Di seguito vi riportiamo alcune curiosità legate al torneo di rugby. (Continua nella pagina successiva…)