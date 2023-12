Gonzalo Quesada, Ct dell’Italia del rugby, ha diramato la lista dei convocati per il raduno del 4 e 5 gennaio prossimo che avrà luogo a Verona. Si tratta di un gruppo di 35 giocatori. Per l’occasione il Ct azzurro ha deciso di far rientrare all’interno dei criteri di convocabilità la militanza dei giocatori nel campionato italiano visto che il raduno che avrà luogo a gennaio non cadrà all’interno delle finestre internazionali dedicate.

Nella lista stilata da Quesada ci sono ben 24 i giocatori che militano nella Benetton, 11 nelle Zebre e 1 proveniente dalla Serie A Elite italiana, Giulio Marini, del Mogliano e con esperienza pregressa all’interno dell’Under 20. Inizierà dunque dal raduno di Verona il cammino che porterà la Nazionale italiana al debutto nel Sei Nazioni 2024 in programma sabato 3 febbraio a Roma contro la fortissima Inghilterra. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Michele Lamaro incita i compagni nel corso di una pausa della partita (Photo by David Rogers/Getty Images)

Le parole di Quesada

“Iniziamo a trasferire sul campo i principi condivisi nel primo raduno di dicembre. Avremo a disposizione tutti gli atleti che giocano in Italia facendo un primo step, importante, verso il Sei Nazioni. Saranno due giorni intensi con l’obiettivo di mettere le basi del lavoro che ci accompagnerà nei prossimi mesi” ha dichiarato il Ct in conferenza stampa.

La lista dei convocati

Piloni

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 36 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, esordiente)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 16 caps)

Tallonatori

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 18 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 49 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 3 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 16 caps)

Giacomo FERRARI (Zebre Parma, esordiente)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 12 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, esordiente)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 33 caps) – capitano

Giulio MARINI (Mogliano Veneto Rugby, esordiente)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 52 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 17 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 17 caps)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 30 caps)

Filippo DRAGO (Benetton Rugby, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 12 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 16 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 15 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 44 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 5 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 8 caps)