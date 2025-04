Antonio Conte, addio a Napoli? Il Mister spaventa i tifosi: “Qui certe cose non si possono fare”

Le parole di Antonio Conte fanno tremare i tifosi del Napoli, anche se il tecnico mostra la consueta determinazione. Alla vigilia della trasferta di campionato contro il Monza di Alessandro Nesta, l’allenatore del Napoli ha parlato con toni duri, felice per la situazione di classifica ma anche consapevole dei limiti emersi in questi otto mesi sotto il Vesuvio.

“Dissi che il Napoli non è un club di passaggio”, ha ricordato Conte. “Ma guardate Kvara: qui, certe cose, non si possono fare”. Una frase pesante come un macigno, che apre uno squarcio sulle difficoltà di gestione e sulla visione di lungo periodo del club partenopeo. E che fa infuriare i tifosi, che si lamentano anche per il momento scelto per queste esternazioni.

Il tecnico ha fatto un bilancio ed è tornato su quanto dichiarato a inizio stagione: “Alcune cose le confermo, altre no. Non mi sento di rinnegare nulla, ma mi rendo conto che certe dichiarazioni vanno rilette alla luce di ciò che ho visto e vissuto“.

“Non voglio sembrare bugiardo, ma la realtà è più complessa di quanto si immaginasse a luglio. In otto mesi qui ho capito che ci sono limiti strutturali e ambientali. Il Napoli ha un potenziale enorme, ma ci sono cose che non si possono fare come in altri club”.

Antonio Conte, fra il probabile addio e lo scudetto

Parlando del campionato, Conte ha cambiato registro: “Siamo secondi a -3 dall’Inter, e mancano sei partite. È vero, fuori casa abbiamo avuto problemi, ma non perdiamo da tempo, tranne a Como. Alcune gare ce le hanno pareggiate nel finale, penso a Roma e Lazio. Un po’ di sfortuna, ma anche troppa leggerezza nei minuti decisivi”. Il messaggio è chiaro: servono concretezza e regolarità. “È con la regolarità che si costruisce un campionato di vertice. E noi lo stiamo facendo, nonostante tutto”.

Quanto alla formazione che affronterà il Monza, Conte ha anticipato una novità: “Giocherà Rafa Marin. Buongiorno? Non vogliamo mettere fretta, il reparto difensivo ha sofferto, è vero, ma non ci nascondiamo dietro agli alibi. Domani si gioca per vincere”. Poi un messaggio al suo capitano: “Mi aspetto una spinta importante da Di Lorenzo, come sa fare lui”. E chiude con un appello ai tifosi: “Devono continuare a sognare. Noi non molliamo”.

