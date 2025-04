Napoli, brutte notizie per Antonio Conte: ora la difesa è da inventare

Una corsa contro il tempo, ma anche contro gli infortuni. Il Napoli di Antonio Conte si ritrova a un bivio delicatissimo nel rush finale della stagione: non solo perché i punti in palio da qui in poi possono valere lo scudetto, ma perché a scarseggiare adesso non sono tanto le energie, ma gli uomini.

🚨⚠️ Napoli| Emergenza in difesa, dopo Buongiorno si ferma anche Juan Jesus!



🏥Esami: lesione distrattiva del muscolo della coscia.



La sua stagione potrebbe dunque essere arrivata al termine. Si prepara all’esordio dal primo minuto Rafa Marin. #Napoli #SerieA pic.twitter.com/4XxwEsQFbS — it.calcio⚽️ (@calcio_it_live) April 16, 2025

Dopo i problemi fisici di Alessandro Buongiorno, out per la trasferta di Monza, arriva la conferma di un nuovo, pesante ko: Juan Jesus ha riportato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. L’infortunio, maturato durante il match contro l’Empoli, lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. Un colpo durissimo per Conte, che vede sparire dai radar l’unico sostituto naturale del centrale ex Torino.

Con Buongiorno dolorante e Juan Jesus out, resta disponibile il solo Rafa Marin tra i centrali di ruolo. Il giovane spagnolo, fin qui rimasto ai margini, sarà chiamato con ogni probabilità a reggere il peso della retroguardia partenopea.

Marin non ha paura e si dice pronto. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha mostrato consapevolezza e determinazione: “Sono cresciuto tanto in questi mesi, la Serie A è completamente diversa dal calcio spagnolo, ma ora mi sento molto più preparato. Mi alleno ogni giorno per migliorarmi”.

In vista della trasferta all’U-Power Stadium contro un Monza ormai rassegnato, Conte è costretto a reinventare la difesa. Le alternative sono ridotte all’osso, e il tecnico salentino dovrà fare i conti non solo con le assenze, ma anche con la prudenza da adottare con Buongiorno per evitare nuove ricadute. In questo scenario ogni dettaglio fa la differenza. E ogni partita diventa una finale.

Leggi anche: