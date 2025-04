Inter, doccia fredda per Inzaghi: si ferma il pezzo da novanta, quante gare salterà

Il cammino esaltante che ha portato l’Inter in semifinale di Champions League dopo l’impresa contro il Bayern Monaco continua a generare entusiasmo e adrenalina in tutto l’ambiente nerazzurro. Ma su questa gioia, autentica e contagiosa, si è appena proiettata un’ombra improvvisa che rischia di pesare in un momento delicatissimo.

#Inter, cambia l'attacco dopo lo stop di Thuram: gerarchie e gestione, come stanno Arnautovic, Correa e Taremi https://t.co/ggJFXXp7wx pic.twitter.com/tcYzoq1TRF — calciomercato.com (@cmdotcom) April 18, 2025

Si è fermato Marcus Thuram. L’attaccante francese, protagonista assoluto della stagione nerazzurra, ha riportato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra, come evidenziato dagli accertamenti clinici e strumentali svolti questa mattina. Niente Bologna in campionato, niente derby di Coppa Italia contro il Milan: il numero 9 nerazzurro sarà costretto a guardare i prossimi appuntamenti dalla tribuna, mentre lo staff medico lo monitorerà giorno dopo giorno.

Il calendario non fa sconti. L’Inter spera di recuperare Thuram almeno per l’andata della semifinale di Champions contro il Barcellona, anche se un suo ritorno già contro la Roma non è escluso. Una corsa contro il tempo, insomma. Ma l’impressione è che si procederà con prudenza, vista l’importanza strategica del giocatore.

Per Simone Inzaghi non è solo un’assenza pesante: è una vera mazzata. Thuram è molto più di una pedina offensiva: è il partner ideale di Lautaro, è movimento continuo, è strappo e fantasia, è gol e assist. Dalla scorsa stagione si è ritagliato un ruolo centrale, diventando una delle anime tecniche della squadra. Rinunciare a lui, anche solo per un paio di settimane, significa cambiare assetto e perdere qualcosa in brillantezza.

La notizia dell’infortunio non spegne l’euforia, ma la tinge di preoccupazione. L’Inter è viva, combattiva, lanciata verso un finale di stagione da protagonista. Ma ora dovrà dimostrare di saper fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, almeno per un po’. E forse, proprio questa difficoltà inaspettata, potrà diventare una spinta in più per un gruppo che ha dimostrato di avere fame, cuore e ambizione.

