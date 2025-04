Italia, il sogno è svanito: cosa dice il ranking Uefa dopo i Ko della Lazio in Europa League

Era una speranza flebile, alimentata da incastri matematici. Ma ora è ufficiale: non ci saranno cinque squadre italiane in Champions League. Con l’eliminazione della Lazio ai rigori contro il Bodø Glimt in Europa League, anche l’ultima fiammella si è spenta. Saranno Premier League e Liga a godersi il lusso delle cinque squadre nella prossima edizione del torneo più ambito.

🔥Ranking Uefa, ufficiale: il quinto posto in Serie A non vale la Champions. #BolognaJuve di fuocohttps://t.co/Ii278EbXeU pic.twitter.com/6lWu1wm0iG — Tuttosport (@tuttosport) April 18, 2025

Per un attimo c’avevamo creduto. L’Inter in semifinale, il Real Madrid fuori, la Fiorentina e la stessa Lazio ancora in corsa nelle coppe minori. Sembrava si potesse riaprire il discorso. Ma serviva un miracolo, e non è arrivato. Anche qualora la Lazio fosse passata, la realtà del ranking Uefa era già chiara: la Spagna ha raggiunto 23,250 punti, l’Italia è ferma a 21,187. Neppure vincendo Conference e Champions la situazione sarebbe cambiata.

Il verdetto è chiaro: quattro squadre italiane in Champions, la quinta in Europa League. Oggi il quartetto sarebbe composto da Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. Ma occhio a Bologna, Lazio e Roma che possono ancora sperare. Milan e Fiorentina invece devono aggrapparsi alla matematica, più che alla logica. Il posto bonus va con pieno merito a chi ha portato più squadre nelle semifinali: quattro l’Inghilterra, tre la Spagna.

Il ranking stagionale è lo specchio impietoso di quanto raccolto sul campo. Le squadre italiane, nella fase decisiva, hanno deluso. Juve, Milan e Atalanta sono uscite troppo presto, eliminate da avversari alla portata: PSV, Feyenoord e Bruges.

Soprattutto il Milan di Conceicao e la Juve di Thiago Motta (poi esonerato) hanno mostrato versioni opache, fuori giri. La Roma ha poi perso il treno in direzione Bilbao. Alla fine, resistono solo Inter e Fiorentina, che possono ancora puntare alla coppa, in due tornei che ora non hanno una squadra nettamente favorita sulle altre.

C’è anche una buona notizia: nel ranking assoluto l’Italia è seconda, alle spalle di un’Inghilterra in fuga con oltre 112,5 punti. La Serie A è a 96,5, davanti alla Spagna (93,8) e alla Germania (86,3). Scendere al quinto posto significherebbe dover affrontare i preliminari di Champions per a quarta classificata, ma la Francia è ancora lontana, ferma a 72. Un margine rassicurante, ma che invita comunque a fare attenzione.

