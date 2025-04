Home | Il Celje strappa il pareggio ma non basta: la Fiorentina vola in semifinale di Conference League

Fiorentina-Celje 2-2, per il terzo anno consecutivo, la Fiorentina conquista la semifinale di Conference League, confermando la propria costanza nelle competizioni europee. Il pareggio per 2-2 contro il Celje, maturato allo stadio Franchi, è sufficiente per accedere al turno successivo, grazie al successo dell’andata in Slovenia. Ora l’attende il Betis.

Mandragora sblocca, viola avanti nel primo tempo

Nonostante il vantaggio iniziale maturato nella gara d’andata, Palladino sceglie di affidarsi a una formazione titolare per affrontare con serietà il secondo atto della sfida. In un clima primaverile segnato da leggere precipitazioni, la Fiorentina prende il controllo della partita dopo una breve fase di studio.

Pongracic di testa sfiora il gol al 10’, seguito da un tentativo di Kean, ben neutralizzato dal portiere Silva. Gli sloveni si rendono pericolosi con Svetlin, ma De Gea è reattivo e sventa l’occasione. I viola alzano il pressing offensivo e trovano il gol nel finale di primo tempo: Mandragora si inserisce con i tempi giusti su un assist dello stesso Pongracic, portando i suoi sull’1-0 e chiudendo in vantaggio la prima frazione.

Celje rimonta, Kean ristabilisce l’equilibrio

Il secondo tempo si apre con una Fiorentina meno concentrata, forse appagata dal doppio vantaggio nel punteggio complessivo. Il Celje ne approfitta: al 53’ arriva il pareggio firmato Matko, abile a battere De Gea con un inserimento in profondità. Poco dopo, è Nemanic a portare gli ospiti sull’1-2, riequilibrando la situazione nella doppia sfida.

La reazione viola non si fa attendere. Al 57’ è Moise Kean a siglare il gol del definitivo 2-2, incrociando con decisione in rete e riportando la Fiorentina avanti nel computo totale. I padroni di casa continuano ad attaccare: Ranieri segna ma è in fuorigioco, così come Kean poco prima del recupero, pescato oltre la linea sull’assist di Richardson.

SALPA IN SEMIFINALE 🏴‍☠️ pic.twitter.com/nVvwTT9pzb — ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 17, 2025

Il Franchi può festeggiare: terza semifinale consecutiva

Nel finale, i viola amministrano il risultato senza ulteriori rischi. Dopo sei minuti di recupero e qualche attimo di tensione, il direttore di gara Pinheiro decreta la fine del match. Al fischio finale scatta la festa: la Fiorentina è tra le migliori quattro della Conference League, con la possibilità concreta di inseguire quella finale sfuggita nelle edizioni precedenti.

