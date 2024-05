Antonella Clerici è arrabbiata con la figlia Maelle: il motivo

Antonella Clerici sarebbe arrabbiata con la figlia Maelle. È stata lei stessa a confessarlo durante la puntata di “È sempre mezzogiorno”, programma da lei condotto su Rai 1. La confessione ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua…)

Leggi anche: “Belve”, Antonella Clerici fa il nome del cantante che rifiutò il suo Sanremo

Leggi anche: Il Volo, Antonella Clerici rompe il silenzio sulla presunta rottura

Antonella Clerici, le notizie sulla sua vita privata

Antonella Clerici si è sposata nel marzo del 1989 con Giuseppe Motta, ex giocatore di basket. I due si sono separati due anni dopo. Successivamente ha avuto una relazione con il collega Massimo Giletti. Nel 2000 ha sposato a New York il produttore discografico Sergio Cossa, da cui ha divorziato cinque anni dopo. Successivamente è stata legata tre anni a Paolo Percivale, un ufficiale di marina mercantile. Dal 2007, invece, ha avuto una relazione con Eddy Martens, dal quale ha avuto una figlia, Maëlle, nata nel 2009. La relazione tra i due è durata sino al 2016. Attualmente è legata all’imprenditore Vittorio Garrone. (Continua…)

Leggi anche: “Si ci sposiamo”: l’annuncio della famosa coppia in diretta da Antonella Clerici

Leggi anche: Antonella Clerici, l’importante annuncio a “È sempre mezzogiorno” su Biagiarelli

Antonella Clerici figlia: la conduttrice è arrabbiata con lei

Nella puntata odierna di “È sempre mezzogiorno“, la conduttrice Antonella Clerici ha confessato di essere un po’ arrabbiata con la figlia Maelle. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta. Non è la prima volta che la Clerici parla in studio della sua vita privata e stavolta ha svelato un retroscena in merito al percorso scolastico della figlia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)