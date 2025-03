Il Gran Premio d’Australia 2025, corsosi sul circuito di Albert Park a Melbourne, è stato folle e imprevedibile. La gara, segnata da condizioni meteo in continuo mutamento e numerosi incidenti, ha visto Lando Norris trionfare con una prestazione impeccabile, che ha confermato la sua crescita come pilota maturo e capace di gestire la pressione in condizioni difficili.

Analisi del primo GP della stagione

La corsa, infatti, ha avuto numerosi colpi di scena che hanno reso il risultato finale ancora più imprevedibile. La McLaren, sotto la guida di Norris, ha conquistato una vittoria meritata, mentre la Red Bull di Max Verstappen ha dovuto accontentarsi del secondo posto nonostante una prestazione solida. A completare il podio, il pilota Mercedes George Russell, che ha ottenuto un buon terzo posto dopo aver navigato tra le difficoltà della gara.

Di certo non è stato noioso l’inizio di stagione in Australia, anche se i tifosi della Ferrari sono rimasti piuttosto delusi da un prestazione deludente delle Rosse. Lando Norris ha dimostrato di essere pronto a lottare per il titolo, mentre Max Verstappen ha confermato che anche nelle giornate non eccezionali riesce a ottimizzare la prestazione portando a casa punti preziosi e andando sul podio. Kimi Antonelli ha scritto una pagina di storia con il suo incredibile esordio, mentre la Ferrari ha dovuto fare i conti con un weekend da dimenticare. La stagione è appena iniziata, ma il Gran Premio d’Australia ha già messo in mostra un campionato molto competitivo e imprevedibile.



La gara è stata segnata da continue interruzioni causate dalle condizioni meteo. La pioggia ha fatto il suo ingresso in diverse fasi della corsa, creando confusione e rendendo la gestione della gara molto difficile per i piloti. Numerose safety car hanno rallentato la corsa e causato ripartenze, aumentando ulteriormente il caos in pista. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Norris maturo: 9

Lando Norris promosso con un bel 9. Ha messo in mostra una grande prova di maturità nella corsa di Melbourne. Partito dalla pole position, l’inglese ha saputo gestire alla perfezione la sua McLaren, che non era la macchina più veloce in condizioni di pista asciutta, ma che ha dimostrato una buona competitività sul bagnato.

Norris ha resistito agli attacchi di Max Verstappen, il quale ha dato il massimo per cercare di superarlo, ma nonostante un assalto finale dell’olandese, è riuscito a mantenere la leadership fino alla bandiera a scacchi. Una vittoria che non solo gli consente di conquistare i primi 25 punti del campionato, ma che rappresenta anche una vera e propria affermazione della sua maturità come pilota, soprattutto considerando la difficoltà delle condizioni climatiche e la pressione della gara.

Le fasi finali della corsa sono state segnate da un ritorno della pioggia, che ha ulteriormente complicato le cose per i piloti. Ma Norris ha saputo rimanere lucido e prendere le giuste decisioni durante le ripartenze, mantenendo sempre il controllo della situazione. La sua vittoria arriva anche grazie alla capacità di saper capitalizzare sugli errori degli avversari e sull’imprevedibilità del meteo, con un controllo del volante che ha ricordato quello di un pilota esperto nonostante la sua giovane età.

MELBOURNE, AUSTRALIA – MARCH 14: Lando Norris of Great Britain driving the (4) McLaren MCL39 Mercedes on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Australia at Albert Park Grand Prix Circuit on March 14, 2025 in Melbourne, Australia. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Verstappen limita i danni: 7

Max Verstappen, il pilota più dominante degli ultimi anni, ha avuto una gara difficile ma di altissimo livello. Nonostante la Red Bull non fosse la macchina più performante in condizioni di pista bagnata, l’olandese ha comunque dato il massimo, cercando di approfittare di ogni errore di Norris. Al termine di una corsa tortuosa, Verstappen è arrivato a meno di un secondo dal vincitore, ma non è mai riuscito a superarlo. Il secondo posto, comunque, rappresenta un buon risultato, soprattutto considerando che la Red Bull non aveva il passo gara per contrastare la McLaren di Norris.

In particolare, il momento cruciale della gara è arrivato con il ritorno della pioggia. Durante la fase finale della corsa, Verstappen ha mostrato grande abilità nel gestire la pista bagnata, ma purtroppo per lui non è riuscito a sfruttare al meglio le opportunità. Senza dubbio è lui il candidato numero uno per il titolo, anche perché ne ha ha già 4 in bacheca e farà di tutto per rimanere sul trono. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Antonelli stupisce tutti: 9

Il debutto in Formula 1 di Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes, è stato qualcosa di straordinario. Partito dalla sedicesima posizione in griglia, Antonelli ha realizzato una rimonta sensazionale, conquistando alla fine la quarta posizione, che è poi stata confermata dopo il reclamo da parte della Mercedes, che ha ottenuto l’annullamento di una penalizzazione per “unsafe release”. Questo risultato ha permesso ad Antonelli di entrare nella storia della Formula 1, diventando il secondo pilota più giovane della storia a punti, dietro solo a Max Verstappen.

Antonelli ha compiuto una gara straordinaria, mostrando una velocità impressionante, specialmente sul bagnato. La sua rimonta ha rappresentato la migliore mai realizzata da un esordiente negli ultimi 23 anni, superando addirittura il record di Mark Webber nel 2002. La sua abilità nel gestire le condizioni di pista bagnata è stata sorprendente, e ha dimostrato una maturità e una calma da pilota esperto, nonostante i suoi soli 18 anni. Il giovane italiano ha risposto alla grande anche a un piccolo errore durante la giornata di sabato, concludendo il weekend in modo perfetto e mettendo in evidenza il suo enorme potenziale. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Russell fa il compitino: 6

George Russell ha concluso la gara in terza posizione, un buon risultato che conferma la solidità della Mercedes anche nelle gare difficili. Russell non ha spinto ma ha mantenuto il controllo della corsa in modo efficace, approfittando dei vari colpi di scena e delle difficoltà degli avversari per salire sul podio. Nonostante la sua macchina non fosse la più competitiva, il pilota britannico ha fornito una prestazione solida, mantenendo il suo posto nei primi tre. Prestazione sufficiente, anche se la sua Mercedes aveva i mezzi per insidiare la Red Bull sul bagnato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MELBOURNE, AUSTRALIA – MARCH 15: Lewis Hamilton of Great Britain driving the (44) Scuderia Ferrari SF-25 on track during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Australia at Albert Park Grand Prix Circuit on March 15, 2025 in Melbourne, Australia. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Hamilton e la Ferrari bocciati: 4

Per la Ferrari, il Gran Premio d’Australia è stato un altro weekend deludente. Charles Leclerc ha chiuso la gara all’ottavo posto, mentre Lewis Hamilton ha chiuso in decima posizione. Le due Ferrari non sono riuscite a essere competitive, soprattutto nelle condizioni di pista bagnata, dove hanno faticato a trovare il giusto ritmo. Leclerc, pur partendo dalla settima posizione, ha avuto difficoltà a gestire la gara, mentre Hamilton non è riuscito a fare nessun progresso significativo, rimanendo a lungo bloccato dietro agli avversari.

Leggi anche