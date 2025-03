GP Australia, Lando Norris vince una gara pazza davanti al campione del mondo Verstappen: benissimo il debuttante Antonelli (4°), male le Ferrari. La stagione di Formula 1 2025 si apre con un Gran Premio d’Australia spettacolare e ricco di colpi di scena, disputato in condizioni miste. Lando Norris conquista la vittoria difendendosi nel finale dagli attacchi di Max Verstappen, mentre la McLaren sfiora la doppietta, vanificata da un errore di Oscar Piastri sotto la pioggia. Grande debutto per Kimi Antonelli, che chiude in quarta posizione dopo una rimonta straordinaria.

Norris vince, Verstappen ci prova fino alla fine

Il GP d’Australia ha rispettato le aspettative con una corsa caotica fin dal giro di formazione. Lando Norris, in testa dall’inizio alla fine, ha gestito alla perfezione la pista umida nella prima parte di gara e il violento acquazzone finale, resistendo nel finale agli assalti del campione del mondo Max Verstappen. Un successo meritato ma sudato per il pilota inglese della McLaren.

Piastri butta via la doppietta, Ferrari deludente

La McLaren ha sognato una doppietta con Oscar Piastri, ma il pilota di casa ha commesso un errore sotto il diluvio, finendo nell’erba e chiudendo solo in nona posizione. Gara deludente per la Ferrari, che paga una strategia sbagliata nel momento decisivo. Charles Leclerc chiude in ottava posizione, mentre Lewis Hamilton, all’esordio con la Rossa, si classifica decimo dopo essere stato brevemente in testa sotto la pioggia.

Antonelli impressiona al debutto, Russell a podio

La Mercedes può sorridere: oltre al terzo posto di George Russell, brilla il giovane talento italiano Kimi Antonelli. Partito sedicesimo, il rookie bolognese ha rimontato fino alla quarta posizione, superando anche Alexander Albon prima della bandiera a scacchi. Inizialmente penalizzato per unsafe release, la sua sanzione è stata successivamente annullata su ricorso della Mercedes, rendendo il suo esordio il migliore per un italiano in Formula 1 dal 1970.

BREAKING: Kimi Antonelli has been promoted to P4



The stewards have reversed their decision to penalise Antonelli due to significant and relevant new elements being presented to them which were not present at the time of the incident#F1 #AusGP pic.twitter.com/aKaqREVdTy — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Incidenti e ritiri, Sainz e Alonso out

Tanti rookie hanno faticato a concludere la gara, finendo tra le barriere. Carlos Sainz, al debutto con la Williams, e Fernando Alonso non sono riusciti a terminare il GP. In una giornata difficile, la Sauber, cenerentola dello scorso anno, porta a casa punti preziosi con il settimo posto di Nico Hülkenberg.

Una gara spettacolare che apre la stagione con tante sorprese e lascia presagire un Mondiale combattuto fino all’ultimo.

