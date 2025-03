Home | MotoGP, Marc Marquez impressionante nelle qualifiche: Pecco Bagnaia migliora, ma non basta

MotoGP, Marc Marquez continua il suo dominio: dopo il weekend straordinario in Thailandia, lo spagnolo ha dominato anche in Argentina, conquistando la pole position con un tempo record sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il pilota della Ducati ha fermato il cronometro su 1’36”917, segnando il miglior tempo di sempre sulla pista argentina.

Con questa vittoria, Marc Marquez sigla la sua prima doppietta di pole in due GP consecutivi dopo ben sei anni di attesa. Alle sue spalle si piazza il fratello Alex, che con il suo tempo di 1’37”163, è a soli 246 millesimi di distanza, correndo su una Ducati del team Gresini Racing.

Il francese Johann Zarco, con la Honda, si è guadagnato a sorpresa la terza posizione, staccato di 0.288 secondi. Pecco Bagnaia, che aveva rischiato di finire nel Q1, partirà dalla quarta posizione, a 351 millesimi da Marquez. Con lui in seconda fila ci saranno anche Pedro Acosta (KTM), quinto, e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), sesto.

Al termine delle qualifiche, Marquez si è dichiarato soddisfatto della sua performance. “La qualifica è andata molto bene e quest’anno mi sto trovando a mio agio nel fare il giro secco da solo e senza prendere la scia degli altri piloti,” ha dichiarato il campione spagnolo ai microfoni di Sky. “Oggi ho fatto uno step in avanti rispetto alla giornata di ieri e sono convinto di poter crescere ancora. Siamo sulla strada giusta per quanto riguarda il passo gara“.

Guardando alla gara Sprint, Marquez ha già un’idea chiara dei suoi rivali più agguerriti: “Non penso di poter scappare sin dalla partenza, perché Alex, Pecco e Zarco hanno un ottimo passo. Dovrò anche capire il limite della moto, perché qui in Argentina cambia ogni volta che scendiamo in pista.” La gara Sprint, prevista per le 19, si preannuncia emozionante con tanti protagonisti pronti a dare battaglia.

