MotoGP Argentina: Marquez pronto a dominare, Bagnaia cerca il riscatto

A pochi giorni dal secondo appuntamento della stagione, la MotoGP sbarca in Argentina con Marc Marquez nel ruolo di grande favorito. Dopo l’esordio trionfale in Thailandia, il pilota spagnolo è pronto a confermarsi in sella alla Ducati ufficiale.

MotoGP | GP Argentina, FP1: turno di assestamento, Márquez fa già paura



Reduce da un weekend perfetto, con pole position, Sprint Race e vittoria in gara, Marquez arriva a Termas de Río Hondo con grandi aspettative: “La doppia vittoria in Thailandia è stata importantissima, ma bisogna restare con i piedi per terra. Amo la mia Ducati, mi sento bene con la squadra e sono fiducioso. In Argentina ho ottenuto grandi risultati, ma ho commesso anche errori. Vedremo se sarò veloce fin dalle FP1.”

L’otto volte campione del mondo ha anche commentato il futuro cambio di gomme da Michelin a Pirelli, esprimendo qualche perplessità: “Non mi piace affrontare cambiamenti di questo tipo. Ho già vissuto situazioni simili in passato e non è stato semplice”.

Francesco Bagnaia, compagno di squadra di Marquez, è chiamato a rispondere dopo un avvio di stagione in cui non è riuscito a lottare per la vittoria. Terzo in Thailandia, il pilota italiano punta a migliorare in Argentina:

“Il podio in Thailandia non era il mio obiettivo, ma è stato comunque un buon risultato. Qui il feeling con la pista non è dei migliori, ma dobbiamo lavorarci. Non è un tracciato che amo particolarmente, ma credo possa adattarsi al mio stile di guida”.

MotoGP, il sogno di Alex Marquez

Bagnaia ha anche riconosciuto la superiorità di Marquez nel primo appuntamento stagionale, sottolineando la necessità di essere sempre pronti a ottenere il miglior piazzamento possibile.

Protagonista a sorpresa in Thailandia, Alex Marquez, secondo al traguardo tra il fratello Marc e Bagnaia, si è detto fiducioso: “La stagione è iniziata bene, ma devo ancora migliorare. Marc e Pecco sono un passo avanti, ma l’importante è continuare a lavorare. Se sono pronto a vincere? Se mio fratello mi lascia”.

Assente per infortunio, Jorge Martin ha annunciato che salterà anche il GP di Austin e resta in dubbio per il Qatar: “Il recupero sta procedendo più lentamente del previsto. Voglio fare dei test prima di tornare in pista.” I colleghi gli hanno augurato una pronta guarigione, in attesa di rivederlo in lotta per il titolo.

