MotoGP, Marc Marquez continua a volare, Pecco Bagnaia in grosse difficoltà

MotoGP, le prequalifiche del GP d’Argentina regalano spettacolo e sorprese, con Marc Marquez che detta legge e le Ducati che continuano a confermarsi la moto da battere in questa stagione. Con lui in testa, anche Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez si candidano alla pole di domani. Pecco Bagnaia, invece, fatica e strappa il pass per la Q2 per un soffio.

MotoGP | GP Argentina: Márquez imprendibile al venerdì, Bagnaia ancora in difficoltà



L’andamento della sessione conferma che la Ducati è dominante: Marc Marquez sigla il miglior tempo in 1’37”295, seguito dal sorprendente Di Giannantonio (+0”135) e dal fratello minore Alex Marquez (+0”201). Un dominio che ripropone l’ordine di arrivo del GP della Thailandia, segno che la casa di Borgo Panigale è destinata a recitare un ruolo da assoluta protagonista nel Mondiale MotoGP 2025.

Giornata difficile per Pecco Bagnaia. Il pilota italiano è stato protagonista di una scivolata in curva 2 mentre tentava di migliorare il proprio tempo e ha deciso di non rientrare in pista per gli ultimi due minuti. Nonostante le difficoltà, è riuscito comunque a chiudere al decimo posto, assicurandosi l’accesso diretto alla Q2 con appena due centesimi di vantaggio sull’Aprilia di Ogura.

Alle spalle del terzetto Ducati, Marco Bezzecchi si prende il quarto posto con la sua Aprilia, compensando anche l’assenza del campione in carica Jorge Martin. Bene anche Brad Binder, quinto con la KTM, e Alex Rins, che porta la Yamaha in sesta posizione.

La Yamaha continua a soffrire, ma Fabio Quartararo dimostra ancora una volta la sua classe: nonostante un problema tecnico che lo ha costretto a fermarsi a bordo pista dopo pochi minuti, il francese ha chiuso in ottava posizione. Meglio di lui ha fatto il compagno Rins, sesto, mentre la sorpresa di giornata è Johann Zarco, settimo con la Honda del team LCR.

Moto GP, i dieci qualificati alla Q2: tutti dietro a Marc Marquez

Ecco i piloti che domani si giocheranno la pole position nella sessione di qualifiche ufficiali (ore 14:50 italiane):

M. Marquez (Spa/Ducati) 1’37″295

Di Giannantonio (Ita/Ducati) +0″135

A. Marquez (Spa/Ducati) +0″201

Bezzecchi (Ita/Aprilia) +0″215

Binder (Saf/KTM) +0″251

Rins (Spa/Yamaha) +0″296

Zarco (Fra/Honda) +0″390

Quartararo (Fra/Yamaha) +0″523

Acosta (Spa/KTM) +0″532

Bagnaia (Ita/Ducati) +0″539

Domani si deciderà la griglia di partenza del GP d’Argentina: Ducati favorita con un Marc Marquez in grande spolvero, ma con tanti piloti pronti a ribaltare i pronostici. Si aspetta in particolare il riscatto di Pecco Bagnaia.

