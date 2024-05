Sabato 18 Maggio 2024 il pubblico di Canale 5 scoprirà chi sarà il vincitore o la vincitrice di Amici 23. Per ora in finali ci sono due ballerini (Dustin e Marisol) e quattro cantanti (Sarah, Holden, Mida e Petit). Uno tra loro alzerà la coppa del talent. Nel frattempo inziano a circolare le prime indiscrezioni sulla nuova edizione dello show che molto probabilmente prenderà il via tra Settembre e Ottobre 2024. Uno dei professori, nello specifico Todaro, sarebbe pronto a dire addio ad Amici, scopriramo insieme chi sarebbero i candidati per il suo posto. (Continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, Todaro lascia il talent? Chi potrebbe sostituirlo

Diversi saranno i cambiamenti nella scuola di Amici di Maria De Filippi dopo la finale di sabato prossimo. Un professore in particolare, dopo aver avuto un anno impegnatico, potrebbe dire addio definitivamente ad Amici, ovvero Raimondo Todaro. Addirittura sarebbe pronto già il nome del suo sostituto. Questa indiscrezione è stata lanciata da L’architetto.it. La pagina web ha una sua ipotesi che potrebbe trasformarsi in realtà. Il presunto sostituto di Todaro è passato da poco dalla Rai a Canale 5 e la De Filippi potrebbe averlo già notato come papabile insegnante di danza.

