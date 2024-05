“Amici”, Holden fa l’annuncio bomba ai fan: cosa succede

“Amici di Maria De Filippi 23” – Joseph Carta, in arte Holden, ha fatto un annuncio speciale durante la semifinale del talent show. I fan sono subito andati ad indagare sulla notizia e hanno scoperto un dettaglio bomba che riguarda il suo futuro fuori dalla scuola di Amici. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Amici 23”: Colpo di scena in semifinale

Ieri sera, domenica 12 maggio 2024, è andata in onda su Canale 5 la semifinale del talent show "Amici di Maria De Filippi". La puntata è stata ricca di eventi anche se, contrariamente a quanto successo nelle scorse edizioni, per la prima volta nessuno è stato eliminato. Alla fine del ballottaggio, infatti, i giudici di "Amici" avrebbero dovuto scegliere chi mandare a casa tra i due cantanti a rischio: Sarah Toscano e Mida. Dopo essersi confrontati, i tre giudici hanno scelto di far proseguire entrambi dando la possibilità ai sei allievi rimasti di confrontarsi in finale.

Holden ha un annuncio importante

Ma le sorprese non sono finite e uno dei finalisti, il cantante Holden, ha deciso di lasciarsi andare ad una confessione. Joseph Carta, in arte Holden, ha dato prova di essere un allievo fuori dal comune nella scuola di “Amici”. Il suo talento nel produrre la sua musica e la maturità artistica lo contraddistinguono rispetto ad alcuni dei compagni che hanno avuto un percorso più canonico nella scuola. Da questo suo sentirsi già pronto per mostrare le sue capacità a livello pratico è derivata anche un’insofferenza a seguire le indicazioni dei coach che hanno cercato di guidarlo e aiutarlo a plasmare la sua verve creativa. Ora, Holden è arrivato a fare un’importante annuncio.