“Amici 23” sta per finire e i telespettatori fremono per sapere se il loro beniamino riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria. Grazie ad un incrocio di fati tra i sondaggi e le opinioni dei giudici abbiamo un quadro piuttosto convincente di chi potrebbe vincere la coppa durante la finale ormai alle porte. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Amici”, Holden fa l’annuncio bomba ai fan: cosa succede

Leggi anche: Maria De Filippi, il significato del vestito indossato alla semifinale di “Amici”

Novità ad “Amici”: nessun eliminato in semifinale

“Amici di Maria de Filippi 23” sta per concludersi e i telespettatori stanno già pregustando la finale del programma. L’atteso evento è previsto per sabato 18 maggio 2024 e parte già con un colpo di scena incassato la scorsa serata. Alla fine della semifinale andata in onda ieri su Canale 5, infatti, Maria De Filippi ha annunciato a sorpresa che non ci sarebbe stata nessuna eliminazione e che tutti e sei gli allievi sarebbero passati alla finale. Una decisione mai presa nel corso della lunga storia di “Amici”: la scelta è stata dovuta all’impossibilità dei giudici di decidere chi mandare a casa tra i due talenti finiti al ballottaggio durante la semifinale del 12 maggio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Amici”, clamoroso colpo di scena durante la semifinale: la decisione spiazza tutti

Leggi anche: “Amici”, arriva la svolta per Holden: l’intervento di Maria

Chi c’è in finale

I due allievi finiti all’ultimo ballottaggio, Sarah Toscano e Mida, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e avranno la possibilità di giocarsi la vittoria insieme agli altri compagni mandati in finale. L’ultima sfida vedrà come protagonisti Sarah, Mida, Holden, Petit, Marisol e Dustin. Ognuno di loro in grado di portare il proprio talento, nel canto o nel ballo, e di conquistare la sua parte di pubblico. Ma chi più di tutti è emerso come meritevole di vincere? Scopriamolo dai sondaggi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva