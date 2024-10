Home | America’s Cup, New Zealand imbattibile: ora conduce per 6-2 su Ineos

America’s Cup, New Zealand piazza la zampata probabilmente decisiva nella quarta giornata di gare. Dopo che Ineos aveva riaperto la competizione con la doppietta realizzata ieri, che aveva portato il punteggio delle regate sul 4-2, i campioni neozelandesi hanno trovato le contromisure e sono riusciti a realizzare la doppietta che li porta sul 6-2.

Ora l’equipaggio di New Zealand avrà a disposizione, per dirla in gergo tennistico, quattro match point a partire dalle regate di domani. La prima gara di oggi non ha avuto storia, con un netto dominio del team d’Oltreoceano che è riuscito a conquistare un buon vantaggio sin dalle prime fasi di gara e lo ha confermato nei vari passaggi. I “kiwi” sono stati bravi a sfruttare il vento e hanno fatto un altro passo verso la vittoria finale.

America’s Cup, New Zealand: dominio anche in gara 8

Dominio confermato anche in gara 8 da parte di New Zealand, nonostante i dsperati tentativi di Ineos di ribellarsi a un destino che sembrava segnato. I “kiwi” hanno nuovamente accumulato un buon vantaggio iniziale e poi hanno sfruttato il vento di terra in totale tranquillità, mentre Ineos arrancava in un impossibile inseguimento. Ora il punteggio è di 6-2 e ai neozelandesi basterà una vittoria domani per chiudere definitivamente i conti e aggiudicarsi l’ambito trofeo.

Leggi anche: