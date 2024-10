America’s Cup, INEOS firma una doppietta e avvia la rimonta su New Zealand

Grande sorpresa nella quarta giornata dell’America’s Cup, dove Emirates Team New Zealand ha ceduto due punti a INEOS Britannia. Nella prima regata, l’equipaggio neozelandese ha commesso un errore alla partenza, finendo fuori dai foil prima di entrare nel campo di gara e dovendo aspettare diversi minuti per riprendere quota. Questo ha permesso alla squadra di Sir Ben Ainslie di navigare senza ostacoli fino al traguardo, portando la sfida sul 4-1. La situazione si è ripetuta nella seconda regata, con INEOS che ha sfruttato una partenza impeccabile per controllare la gara e ottenere un altro punto. La serie potrebbe decidersi nel penultimo weekend di ottobre.

Durante la sesta regata, la fase pre-partenza è stata particolarmente intensa, con le due imbarcazioni spesso fianco a fianco. INEOS Britannia è stata più veloce al via, costringendo New Zealand a virare verso il lato sinistro del campo di regata. Gli inglesi hanno mantenuto il vantaggio al primo passaggio con sei secondi di margine. Dopo il primo cancello, i neozelandesi hanno perso ulteriore terreno, consentendo ai britannici di gestire la gara con maggiore sicurezza.

Nonostante i tentativi di recupero da parte di New Zealand nella seconda parte della gara, INEOS ha mantenuto un distacco superiore ai dieci secondi a metà percorso, sfruttando anche un errore dell’equipaggio di Peter Burling, che ha toccato leggermente l’acqua con la prua della barca. Nonostante il distacco sia sceso sotto i cento metri nel settimo lato, costringendo INEOS a coprire le mosse degli avversari, New Zealand non è riuscita a rientrare in partita. Anche se nell’ultimo tratto gli oceanici si sono avvicinati a INEOS Britannia e si sono trovati in vantaggio nell’incrocio, ciò non è stato sufficiente per ribaltare la situazione, e hanno dovuto cedere anche il secondo punto della giornata.

Leggi anche: