America’s Cup: New Zealand avanti 3-0 su INEOS, annullata la quarta regata

Si torna in acqua a Barcellona per la seconda giornata dell’America’s Cup, con New Zealand che continua a dominare la serie. I Kiwi hanno battuto nettamente INEOS nella terza regata, mentre la quarta è stata rinviata a oggi, lunedì 14 ottobre, a causa della mancanza di vento.

La terza regata è stata subito segnata da una penalità inflitta a INEOS Britannia, che nelle fasi di pre-partenza si è trovata a incrociare troppo vicino a Emirates Team New Zealand, dovendo cedere immediatamente un distacco di 100 metri. Nonostante ciò, gli inglesi hanno dimostrato un buon passo di bolina, riuscendo a ridurre la distanza dai Kiwi, che si sono dovuti difendere con una serie di manovre per mantenere gli avversari negli scarichi. Questa tattica ha portato New Zealand verso il lato destro del campo di regata, dove hanno trovato più vento, permettendo loro di aumentare il vantaggio e di entrare nel primo cancello senza dover virare, a differenza di INEOS, che ha dovuto effettuare una manovra in più, arrivando con 19 secondi di ritardo.

Sul primo lato di poppa, con il vento in netto calo, gli uomini di Peter Burling si sono adattati meglio, costringendo INEOS a immergere spesso la prua in acqua per mantenere la velocità, aumentando il distacco a 27 secondi. New Zealand ha continuato a coprire le mosse degli inglesi durante il secondo lato di bolina, obbligandoli a seguire la stessa traiettoria, e passando a metà gara con un vantaggio di 32 secondi.

La superiorità dei neozelandesi è emersa ancor di più nel secondo lato di poppa, dove hanno disegnato traiettorie più lineari grazie a una maggiore disinvoltura in condizioni di vento leggero, mentre gli inglesi hanno dovuto zigzagare per evitare di cadere dai foil, chiudendo con un distacco di 33 secondi. Nonostante gli sforzi, la situazione non è cambiata negli ultimi due lati, e New Zealand ha chiuso la regata portandosi sul 3-0 nella serie.

Leggi anche: