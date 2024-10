Louis Vuitton Cup, Luna Rossa sconfitta. Vince Ineos

Luna Rossa non ce l’ha fatta. Nell’undicesima regata per aggiudicarsi la partecipazione alla finale della Louis Vuitton Cup, la barca italiana ha subito una nuova e decisiva sconfitta. La vittoria nella prestigiosa competizione va dunque ai britannici di Ineos, che si sono rivelati più solidi nelle ultime regate. Peccato, perché il nostro team era riuscito a competere alla pari almeno sino a che il risultato è stato sul 4-4. Poi i britannici sono riusciti a “prendere il largo”, è proprio il caso di dirlo.

INEOS BRITANNIA CONQUISTA LA LOUIS VUITTON CUP 2024 ⛵️



Non riesce la rimonta di Luna Rossa che perde l’undicesima regata contro Ineos Britannia che conquista la Louis Vuitton Cup. 😞



I britannici sfideranno ora Team New Zealand per le finali di America’s Cup. pic.twitter.com/fEkNcWt9Ip — Vita Sportiva (@vitasportivait) October 4, 2024

Ineos Britannia si è dunque imposta su Luna Rossa per 7-4 nella serie. Gli inglesi approdano alla finale di America’s Cup dopo 60 anni di attesa. La squadra italiana, rappresentata da Prada Pirelli, ha dato il massimo, rendendo la vita difficile agli avversari, ma alla fine ha dovuto cedere il passo. Non è stata una serie a senso unico, tutt’altro. Luna Rossa ha avuto momenti in cui sembrava poter ribaltare l’esito della gara. E anche oggi la regata è stata molto combattuta.

Durante la terza bolina, la barca italiana è arrivata a soli 20 metri da Ineos, ma non è riuscita a completare il sorpasso. La precisione e l’esperienza dell’equipaggio inglese, guidato da Ben Ainslie, si sono rivelate decisive. Ora, Ineos Britannia affronterà Team New Zealand nella finale, che inizierà sabato 12 ottobre, per contendersi la Coppa delle 100 ghinee. Sarà una sfida al meglio delle 13 regate, con i britannici determinati a portare a casa il trofeo, anche se l’avversario è davvero temibile.

