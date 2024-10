Home | Louis Vuitton Cup, rottura per Luna Rossa: squalifica e 4-3 per INEOS

Vela finali Louis Vuitton Cup, rottura per Luna Rossa. L’imbarcazione italiana si è ritirata durante la settima regata della finale di LV Cup contro INEOS Britannia, a causa di un guasto tecnico dopo il primo giro di boa. L’equipaggio italiano ha subito un danno significativo, con la possibile rottura del foil di destra o un problema al flap, senza escludere complicazioni legate al software. Questo inconveniente ha costretto il team a fermarsi, portando alla squalifica ufficiale e permettendo a Ineos Britannia di ottenere la vittoria, portandosi sul 4-3 nella serie.

L’inizio della regata era stato particolarmente acceso, con una partenza incerta per Luna Rossa che ha rischiato di andare oltre la boa, riuscendo comunque a rientrare e prendere lo start. Le due imbarcazioni sono rimaste vicine per gran parte del percorso, con l’equipaggio italiano che ha inizialmente allungato, ma una virata ben eseguita da Ineos Britannia ha permesso ai britannici di guadagnare un leggero vantaggio, passando la prima boa con un secondo di anticipo. Il duello, che prometteva di essere serrato, è stato interrotto dal guasto di Luna Rossa, che ha fatto “affondare” in acqua la barca per alcuni secondi, impedendo di proseguire la gara.

La vittoria solitaria di Ineos Britannia è avvenuta nel quinto leg, con la squadra di Ben Ainslie che ha tagliato il traguardo senza ostacoli. L’ottava regata è prevista per le 15:15, ma resta da valutare l’entità del danno riportato da Luna Rossa, con l’equipaggio al lavoro per riparare il problema in vista del prosieguo della competizione.

