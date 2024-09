Vela, finali Louis Vuitton Cup oggi, è ancora pareggio tra Luna Rossa e INEOS Britannia. La sfida serrata tra i due sindacati continua senza tregua nella finale della LV Cup, con il punteggio ora in parità sul 3-3 dopo le regate 5 e 6. Il premio in palio è la coppa e il diritto a sfidare New Zealand nell’America’s Cup. Gli inglesi conquistano la prima gara del giorno, approfittando di un errore in pre-partenza da parte dell’equipaggio italiano. Tuttavia, Luna Rossa si rifà nella seconda regata, conducendo dall’inizio alla fine senza sbavature.

Nonostante la sconfitta e l’errore che ha portato al momentaneo 3-2 per Ineos, Spithill, Bruni e il resto del team reagiscono prontamente, come se nulla fosse accaduto. Luna Rossa scende di nuovo in acqua con grinta, parte bene e si mette subito davanti a Ineos, aumentando progressivamente il distacco: nei primi cinque leg, i distacchi registrati sono rispettivamente di 4, 6, 12, 13 e 17 secondi. Questo margine consente a Luna Rossa Prada Pirelli di aggiudicarsi la sesta regata, riportando il punteggio in equilibrio contro l’imbarcazione britannica guidata da Ainslie.

La giornata si chiude nuovamente in parità, confermando la necessità di arrivare almeno alla decima regata in un duello che, per ora, resta incerto. Martedì si disputeranno le regate 7 e 8, decisive per capire se uno dei due team riuscirà a prendere un vantaggio decisivo. Chi vincerà entrambe le prove potrebbe trovarsi in una posizione di match point mercoledì 2 ottobre.

Leggi anche: